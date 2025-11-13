https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ep-schvalil-snizeni-byrokracie-a-zmirneni-pravidel-udrzitelnosti-pro-firmy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Europarlament schválil snížení byrokracie a zmírnění pravidel udržitelnosti pro firmy

13.11.2025 20:50 | BRUSEL (ČTK)
Sídlo Evropského parlamentu v Bruselu
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz
Europoslanci dnes odsouhlasili snížení byrokracie a zmírnění zátěže pro firmy v souvislosti s podáváním zpráv o udržitelnosti. Reagovali tak na tlaky ze strany společností i některých vlád, které dlouhé měsíce požadovaly, aby EU oslabila svá pravidla. Pro zjednodušení pravidel hlasovalo 382 europoslanců, 249 jich bylo proti a 13 se zdrželo hlasování.
 
Směrnice Evropské unie o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD) byla přijata loni a vyžaduje, aby společnosti identifikovaly a řešily nepříznivé dopady své činnosti na lidská práva a životní prostředí v unii i mimo ni v rámci svých dodavatelských řetězců. Jestliže se tak nestane, hrozí jim pokuty až do výše pěti procent celosvětového obratu.

Předpis kritizovaly například Spojené státy a Katar dokonce pohrozil, že přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak směrnici zmírnit nebo zrušit.

Evropský parlament dnes rozhodl, že by směrnici měly dodržovat pouze společnosti s alespoň 5000 zaměstnanci a obratem 1,5 miliardy eur (přes 36,6 miliardy Kč), a odstranil rovněž nutnost, aby stanovily své plány na plnění závazků v oblasti změny klimatu.

O konečném znění předpisu budou nyní zástupci Evropského parlamentu jednat s Radou EU, která zastupuje členské státy Evropské unie.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
