Europarlament schválil snížení byrokracie a zmírnění pravidel udržitelnosti pro firmy
13.11.2025 20:50 | BRUSEL (ČTK)
Předpis kritizovaly například Spojené státy a Katar dokonce pohrozil, že přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak směrnici zmírnit nebo zrušit.
Evropský parlament dnes rozhodl, že by směrnici měly dodržovat pouze společnosti s alespoň 5000 zaměstnanci a obratem 1,5 miliardy eur (přes 36,6 miliardy Kč), a odstranil rovněž nutnost, aby stanovily své plány na plnění závazků v oblasti změny klimatu.
O konečném znění předpisu budou nyní zástupci Evropského parlamentu jednat s Radou EU, která zastupuje členské státy Evropské unie.
