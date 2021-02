EU by do roku 2029 měla mít tři miliony nabíjecích stanic, doporučuje ACEA

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Kevin Zolkiewicz / Flickr.com Zřizování veřejných dobíjecích stanic, které mají doplňovat ty doma a na pracovištích, je ale zatím pomalé. Tarify a způsoby platby navíc nejsou jednotné. Loni bylo v celé EU 224 538 veřejných nabíjecích stanic.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská unie by měla stanovit závazný cíl vybudovat jeden milion veřejných nabíjecích stanic pro elektromobily do roku 2024 a tři miliony do roku 2029. Evropské komisi (EK) to ve společném dopise napsalo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA), spotřebitelé a sdružení za udržitelnou dopravu. Je to podle nich nezbytné k tomu, aby spotřebitelé nabyli důvěry k přechodu na novou technologii. Pevný cíl by pomohl výrobcům vozů a provozovatelům energetických sítí lépe plánovat, argumentují autoři dopisu.

"Evropská komise musí rychle konat a stanovit závazné cíle, aby se uspíšilo budování dobíjecí infrastruktury v členských státech," řekl prezident ACEA Oliver Zipse, který je zároveň šéfem německé automobilky BMW. Pokud tak EK neučiní, jsou podle něj ohroženy nynější cíle snižování emisí, které Brusel nastavil kvůli klimatickým změnám.

Automobilky uvádějí na trh nové elektromobily, aby vyhověly přísným cílům, které Brusel stanovil. Několik vlád unijních zemí zahrnulo subvence na elektromobily do programů oživení ekonomiky zasažené pandemií, připomíná agentura Reuters.

Zřizování veřejných dobíjecích stanic, které mají doplňovat ty doma a na pracovištích, je ale zatím pomalé. Tarify a způsoby platby navíc nejsou jednotné. Loni bylo v celé EU 224 538 veřejných nabíjecích stanic.

reklama