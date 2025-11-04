EU podpoří z Inovačního fondu 61 projektů, včetně českých vodíkových autobusů
"Vybrané projekty se týkají 19 průmyslových odvětví, 18 zemí a různých měřítek, což odráží ambici EU dekarbonizovat prostřednictvím široké škály technologií a aplikací," stojí v prohlášení komise. "Důraz je kladen na energeticky náročná odvětví, energii z obnovitelných zdrojů a skladování energie, mobilitu a budovy s nulovými emisemi, výrobu čistých technologií a průmyslové hospodaření s uhlíkem," dodává.
Projekty pocházející například z Francie, Belgie, Španělska, Itálie, ale i Polska, Rumunska či Německa mají podle unijní exekutivy potenciál výrazně snížit emise skleníkových plynů, a to přibližně o 221 milionů tun ekvivalentu CO2 v prvních deseti letech provozu. "To je srovnatelné s ročními emisemi 9,9 milionu průměrných evropských automobilů," dodává komise s tím, že snížení přímo podpoří cíl EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.
Projekt H2CWAY z České republiky se týká vývoje a výroby dvou typů meziměstských autobusů napájených palivovými články na vodík. Cílem projektu je přispět k dekarbonizaci příměstské a regionální veřejné dopravy v Česku.
"Dnešní výběr ukazuje, že Evropa proměňuje své klimatické ambice v průmyslovou realitu," uvedl komisař pro klima Wopke Hoekstra.
Vývojáři 61 úspěšných projektů byli nyní vyzváni, aby zahájili přípravu grantové dohody s unijní agenturou pro klima a životní prostředí (CINEA). Měly by být rovněž dokončeny smlouvy o financování, které potvrdí rozpočet, harmonogram, technické výstupy a právní odpovědnost. Tento proces by měl skončit v první polovině roku 2026.
Výzva přilákala celkem 359 žádostí o podporu v celkové výši 21,7 miliardy eur, což podle EK potvrzuje mimo jiné "silný závazek k dekarbonizaci" v zemích EU. Všechny oceněné projekty byly vybrány na základě hodnocení nezávislými odborníky podle kritérií jako byl jejich potenciál ke snížení emisí skleníkových plynů, stupeň inovace, vyspělost projektů či jejich nákladová efektivnost.
