https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eu-podpori-z-inovacniho-fondu-61-projektu-vcetne-ceskych-vodikovych-autobusu
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

EU podpoří z Inovačního fondu 61 projektů, včetně českých vodíkových autobusů

4.11.2025 01:43 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Evropská komise oznámila, že z unijního Inovačního fondu vyčlení 2,9 miliardy eur (70,6 miliardy Kč) na financování celkem 61 projektů, které podporují inovativní nízkouhlíkové technologie. Peníze získá i jeden projekt z České republiky, týká se výroby nových meziměstských autobusů IVECO napájených palivovými články na vodík, informovala komise.
 
Inovační fond je rozsáhlý dotační program EU, který podporuje uvádění inovativních nízkouhlíkových technologií na trh. Zdrojem jeho příjmů jsou výnosy z dražeb povolenek v rámci Evropského systému emisního obchodování.

"Vybrané projekty se týkají 19 průmyslových odvětví, 18 zemí a různých měřítek, což odráží ambici EU dekarbonizovat prostřednictvím široké škály technologií a aplikací," stojí v prohlášení komise. "Důraz je kladen na energeticky náročná odvětví, energii z obnovitelných zdrojů a skladování energie, mobilitu a budovy s nulovými emisemi, výrobu čistých technologií a průmyslové hospodaření s uhlíkem," dodává.

Projekty pocházející například z Francie, Belgie, Španělska, Itálie, ale i Polska, Rumunska či Německa mají podle unijní exekutivy potenciál výrazně snížit emise skleníkových plynů, a to přibližně o 221 milionů tun ekvivalentu CO2 v prvních deseti letech provozu. "To je srovnatelné s ročními emisemi 9,9 milionu průměrných evropských automobilů," dodává komise s tím, že snížení přímo podpoří cíl EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Projekt H2CWAY z České republiky se týká vývoje a výroby dvou typů meziměstských autobusů napájených palivovými články na vodík. Cílem projektu je přispět k dekarbonizaci příměstské a regionální veřejné dopravy v Česku.

"Dnešní výběr ukazuje, že Evropa proměňuje své klimatické ambice v průmyslovou realitu," uvedl komisař pro klima Wopke Hoekstra.

Vývojáři 61 úspěšných projektů byli nyní vyzváni, aby zahájili přípravu grantové dohody s unijní agenturou pro klima a životní prostředí (CINEA). Měly by být rovněž dokončeny smlouvy o financování, které potvrdí rozpočet, harmonogram, technické výstupy a právní odpovědnost. Tento proces by měl skončit v první polovině roku 2026.

Výzva přilákala celkem 359 žádostí o podporu v celkové výši 21,7 miliardy eur, což podle EK potvrzuje mimo jiné "silný závazek k dekarbonizaci" v zemích EU. Všechny oceněné projekty byly vybrány na základě hodnocení nezávislými odborníky podle kritérií jako byl jejich potenciál ke snížení emisí skleníkových plynů, stupeň inovace, vyspělost projektů či jejich nákladová efektivnost.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Elektrická dodávka Foto: Depositphotos Trh s užitkovými elektromobily za tři čtvrtletí rostl v EU i v Česku Dobíjecí stanice pro elektromobily Foto: Depositphotos Češi letos zatím dovezli 6100 ojetých elektroaut, víc než za předchozí dva roky Dobíjení elektromobilu Foto: anaterate pixabay Plug-in hybridy znečišťují téměř stejně jako benzinová auta, uvádí analýza

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jiří Michalisko: Otevřený dopis ministrovi Lukáši Vlčkovi

Diskuse: 2

Vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje omezit dotace neaktivním zemědělcům

Diskuse: 59

Daniel Pitek: Každý by se měl držet svého kopyta

Diskuse: 89

Asociace vodní turistiky a sportu: Úhyn ryb pod jezem u Rábí

Diskuse: 24

Jakub Hruška: Běžného občana to nedojme, ale vláda udělala důležitý krok k obnově naší přírody

Diskuse: 26

Blanka Mikátová: Tůň pod asfaltem a zákon pod stolem. Jak se výjimka ze zákona stala nástrojem legalizace škod

Diskuse: 41

V Dillí se pokusili uměle vyvolat déšť, aby ulevili lidem od smogu

Diskuse: 2
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist