Europoslanci schválili přísnější pravidla pro vývoz plastového odpadu do třetích zemí

Velký zájem na tom, aby unie s vyvážením odpadů skončila, má člen OECD Turecko, které je jeho velkým příjemcem. V této zemi skončilo v roce 2021 téměř 15 milionů tun unijního odpadu, tedy skoro polovina celkového množství. Z EU se začal odpad do Turecka vyvážet ve velkém po roce 2017, kdy dovoz mnoha druhů plastového odpadu zakázala Čína.

Evropští poslanci chtějí, aby sedmadvacítka přestala vyvážet plastový odpad do zemí za hranicemi EU a více dbala na to, jak se vyvezený odpad dokumentuje a zpracovává. Návrh nových pravidel schválili na zasedání ve Štrasburku. Evropská unie se zbavuje čím dál většího objemu odpadu tak, že jej vyváží do třetích zemí. Podle Eurostatu v roce 2020 vyvezla přes 32 milionů tun odpadu, což byl oproti roku 2004 nárůst o tři čtvrtiny. Množství dovezeného odpadu se ve stejném období naopak o desetinu snížilo.

Podle nové regulace, kterou ještě musí schválit členské země EU, by do budoucna mělo být zcela zakázáno vyvážení nebezpečného a plastového odpadu do nečlenských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Export odpadů do zemí OECD má skončit postupně během následujících čtyř let. Přísnější pravidla mají zaručit, že se země EU budou více snažit o recyklaci a opětovné využití odpadových materiálů a že odpad nebude putovat do států, které mají mírnější zákony a kde může tento odpad významně poškodit životní prostředí nebo zdraví.

Velký zájem na tom, aby unie s vyvážením odpadů skončila, má člen OECD Turecko, které je jeho velkým příjemcem. V této zemi skončilo v roce 2021 téměř 15 milionů tun unijního odpadu, tedy skoro polovina celkového množství. Z EU se začal odpad do Turecka vyvážet ve velkém po roce 2017, kdy dovoz mnoha druhů plastového odpadu zakázala Čína. Přes dva miliony tun odpadu z EU zamířily v roce 2021 do Indie. Největší podíl na vyváženém odpadu mají kovy, za nimi následuje papír a plasty.

"Díky zákazu vývozu plastového odpadu, který navrhujeme, vytváříme tlak na inovativnější a cirkulární ekonomiku všude, kde se s plastem pracuje. To je skutečná výhra pro budoucí generace," komentovala dnešní hlasování autorka návrhu, dánská europoslankyně z lidovecké frakce EPP Pernille Weissová.

„V cirkulární ekonomice nejsou odpady sprosté slovo, ale důležitá surovina. V jednadvacátém století máme nástroje na to, abychom s odpady nakládali chytře a nepřipravovali se zbytečně o materiál, který dokážeme znovu použít," uvedl český pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

