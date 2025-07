Europoslanec Knotek předložil odmítnutí návrhu klimatického cíle pro rok 2040

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu (EP) předložil odmítnutí návrhu Evropské komise (EK) na snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990.Knotek, který se stal zpravodajem EP pro tuto legislativu, měl čas právě do dnešního dne, aby zprávu předložil. Dokument bude nyní přeložen do unijních jazyků a zveřejněn na stránkách europarlamentu. Namísto pozměňovacích návrhů ale obsahuje zpráva podle informací ČTK jen jeden bod: doporučení k zamítnutí návrhu EK. Výbor EP se bude návrhem zabývat v září.

Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července. Stalo se to navzdory výhradám některých států, včetně České republiky, které chtěly tento krok odložit. Návrh poprvé počítá s tím, že země EU budou moci využívat takzvané uhlíkové kredity z rozvojových států k dosažení cíle v oblasti emisí.

"Evropská komise chce rychleji snižovat emise skleníkových plynů, ať to stojí, co to stojí. Odnesou to ale především Evropané. Nový cíl totiž povede ke ztrátě konkurenceschopnosti evropského průmyslu vůči světovým ekonomikám, které taková právně závazná pravidla pro rok 2040 nemají," uvedl Knotek. Evropa si podle něj nesmí nalhávat, že zachrání planetu sama. "Pokud ostatní velké ekonomiky nepřijmou srovnatelně přísná opatření, dopadne na nás jen vysoká cena a ztráta konkurenceschopnosti - bez skutečného efektu na klima," dodal europoslanec.

Návrh EK musí získat souhlas členských států i Evropského parlamentu. Předchozí klimatické cíle EU vyžadovaly i jednomyslné schválení šéfy unijních států a vlád na Evropské radě. Projednání na summitu EU se ale nyní podle informací ČTK nestihne, protože dánské předsednictví by chtělo mít souhlas s návrhem na stole již v září, na jednání unijních ministrů životního prostředí, které se koná 18. září. Do té doby se přitom žádná Evropská rada nekoná, další je až na konci října.

Legislativní postup v Evropském parlamentu je podobný jako u jiných návrhů. Zpravodaj, tedy český europoslanec, bude muset nejprve předložit svou zprávu 4. září před výborem EP pro životní prostředí (ENVI). Ostatní europoslanci mají pak do 8. září čas na předložení vlastních pozměňovacích návrhů k textu EK. Hlasování o návrhu je naplánováno na 23. září a hlasování na plénu EP se očekává během první plenární schůze v říjnu, jež se koná od 6. do 9. října.

Podle ustálené praxe bude výbor hlasovat nejprve o návrhu zpravodaje, u kterého ale podle zdrojů ČTK není jisté, že projde, protože podle všeho nemá podporu většiny politických skupin v EP. Následně se bude hlasovat i o pozměňovacích návrzích předložených ostatními europoslanci. Verze, která bude ve výboru přijata, bude projednána na plenárním zasedání. I na něm ale europoslanci mohou znovu požádat o změny prostřednictvím pozměňovacích návrhů a může být znovu podána i žádost o odmítnutí komisního návrhu. S tímto návrhem může přijít některá z politických frakcí nebo skupina nejméně 36 europoslanců.

Český europoslanec v tiskovém prohlášení zdůraznil, že nepřipustí slepou podporu nerealistických závazků, které ohrožují ekonomickou stabilitu. "Nový klimatický cíl přinese další balík legislativy, která ještě více urychlí zdražování. Zdraží poplatky za emise včetně emisních povolenek pro domácnosti - ty by mohly vzrůst až šestinásobně," uvedl Knotek. Frakce Patrioti pro Evropu podle něj není proti ochraně životního prostředí, ale odmítá jednostranné a unáhlené kroky, které by poškodily evropské občany a průmysl.

Patrioti pro Evropu jsou třetí nejsilnější politickou frakcí v Evropském parlamentu, která má nyní 85 členů. Nejvíce členů, 188, má podle stránek EP frakce Evropské lidové strany (EPP), do frakce socialistů a demokratů (S&D) patří 136 europoslanců. Frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) čítá 79 europoslanců, liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe) 75 europoslanců, frakce Zelených 53 europoslanců, frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL) 46 europoslanců a krajně pravicová frakce Evropa suverénních národů 27 europoslanců; 30 členů EP je nezařazených.

