Eurostat: Počet včelstev na farmách v EU byl v roce 2023 rekordní, v Česku klesl
Itálie měla v roce 2023 na farmách téměř 1,9 milionu včelstev, což je nejvyšší počet mezi zeměmi EU. Následovalo Rumunsko (1,7 milionu), Řecko (1,2 milionu) a Bulharsko (1,0 milionu).
Mezi zeměmi, za které jsou dostupná data, se počet včelstev proti roku 2020 zvýšil ve 12 zemích EU. Nejvýrazněji v Itálii, a to o 79 procent. Naopak pokles registruje Eurostat v deseti zemích, nejvíce v Maďarsku (-34 procent) a ve Španělsku (-14 procent).
Včely opylují širokou škálu plodin, které se pěstují v teplém i chladném klimatu. Dokážou přežít nižší teploty tím, že přezimují v úlech a spotřebovávají zásoby medu.
Eurostat zprávu vydal u příležitosti Světového dne včel, jehož cílem je zvýšit povědomí o zásadní roli včel a dalších opylovačů pro zdraví lidí i planety. V roce 2023 představila Evropská komise dokument s názvem Nová dohoda pro opylovače, který má podle ní řešit alarmující úbytek volně žijícího opylujícího hmyzu v Evropě. Tento plán aktualizuje iniciativu EU pro opylovače z roku 2018 a reaguje na evropskou občanskou iniciativu nazvanou Zachraňme včely a zemědělce.
Obnovená iniciativa stanovila opatření, která mají EU a členské státy přijmout k zastavení úbytku opylovačů do roku 2030. Doplňuje nařízení o obnově přírody a je klíčovou součástí strategie EU v oblasti biodiverzity do roku 2030.
