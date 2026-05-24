Eurostat: Počet včelstev na farmách v EU byl v roce 2023 rekordní, v Česku klesl

24.5.2026 17:22 (ČTK)
Počet včelstev na farmách v zemích Evropské unie v roce 2023 vzrostl na rekordních více než 9,4 milionu. Ve své zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Proti roku 2020 se počet včelstev zvýšil o 1,3 milionu, respektive o 16 procent. V České republice je trend opačný - počet včelstev klesl na 12 940 z 13 040 v roce 2020 a z 16 880 v roce 2016, ukazují data.
 
Eurostat upozorňuje, že jde pouze o částečný obraz všech včelstev v EU, protože statistiky struktury zemědělských podniků zahrnují pouze včelstva na farmách.

Itálie měla v roce 2023 na farmách téměř 1,9 milionu včelstev, což je nejvyšší počet mezi zeměmi EU. Následovalo Rumunsko (1,7 milionu), Řecko (1,2 milionu) a Bulharsko (1,0 milionu).

Mezi zeměmi, za které jsou dostupná data, se počet včelstev proti roku 2020 zvýšil ve 12 zemích EU. Nejvýrazněji v Itálii, a to o 79 procent. Naopak pokles registruje Eurostat v deseti zemích, nejvíce v Maďarsku (-34 procent) a ve Španělsku (-14 procent).

Včely opylují širokou škálu plodin, které se pěstují v teplém i chladném klimatu. Dokážou přežít nižší teploty tím, že přezimují v úlech a spotřebovávají zásoby medu.

Eurostat zprávu vydal u příležitosti Světového dne včel, jehož cílem je zvýšit povědomí o zásadní roli včel a dalších opylovačů pro zdraví lidí i planety. V roce 2023 představila Evropská komise dokument s názvem Nová dohoda pro opylovače, který má podle ní řešit alarmující úbytek volně žijícího opylujícího hmyzu v Evropě. Tento plán aktualizuje iniciativu EU pro opylovače z roku 2018 a reaguje na evropskou občanskou iniciativu nazvanou Zachraňme včely a zemědělce.

Obnovená iniciativa stanovila opatření, která mají EU a členské státy přijmout k zastavení úbytku opylovačů do roku 2030. Doplňuje nařízení o obnově přírody a je klíčovou součástí strategie EU v oblasti biodiverzity do roku 2030.

