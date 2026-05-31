Včelařský kroužek z Bobrové na Žďársku letos funguje už 20 let, děti pořád baví

31.5.2026 18:11 | BOBROVÁ (ČTK)
Včelařský kroužek při základní škole v Bobrové na Žďársku letos oslavil 20 let existence. Vznikl spíše náhodou z včelího roje usazeného v zahradě jedné z učitelek. Děti ale kroužek stále baví, řekla ČTK jeho zakladatelka Ivana Řezníčková. Ke včelaření přivedla desítky dětí a nadchla pro něj i několik pedagogů. Ve školní včelnici pořádá také pravidelné prohlídky pro děti z jiných škol.
 
"Paní učitelka tady měla přírodovědný kroužek. Měla tady spoustu dětí a hodně je to zajímalo. A přiletěl jí na zahradu včelí roj. Tak se na mě jako na včelaře - ale já byla tehdy začínající včelař - obrátila, jestli bych s tím něco neudělala," řekla Řezníčková.

Roj dostal domov v půjčeném úlu a stal se součástí přírodovědného kroužku. Protože ale několik dětí zajímalo přímo včelařství, vznikl i samostatný kroužek. "Postupně přírodovědný kroužek zanikl a zůstali jsme my včelaři. A je to logické, když už jednou máte zvíře, musíte se o něj starat," řekla Řezníčková. Do včelařství jsou podle ní zapojené čtyři místní učitelky. "Zrovna minulý týden se nám tady vyrojily včely, tak jsme je večer sundali - byly až v šesti metrech - a usadili paní učitelce na zahradě," popsala nedávné změny ve včelíně Řezníčková.

V minulosti vyhrály děti z kroužku několik soutěží a před dvěma lety získaly i Pohár ministra zemědělství. Podle Řezníčkové jsou úspěchy něco, co pak láká nové členy. V současnosti jich je jen z první a druhé třídy 20. Kvůli velkému zájmu už jsou na škole dvě včelařské party. V druhé z nich jsou starší děti, které se v tomto školním roce hodně věnovaly stloukání rámečků a výrobě úlů.

Vrcholem jejich snažení bývá stáčení medu. První je čeká přibližně za dva týdny, další o letních prázdninách, kdy už bude nutné začít včely přikrmovat a léčit. I u toho děti asistují, navzdory tomu, že mají prázdniny.

Školního medu mají v Bobrové někdy i 100 kilogramů. Dobrý by pro ně mohl být i letošní rok. Nahrávají tomu i malé úhyny včel přes zimu nebo menší výskyt jejich chorob. První med stáčený ve škole patří dětem, následuje ochutnávka ve školní jídelně nebo prodej ostatním žákům a učitelům. Teprve další produkce je i pro ostatní, například na pouťových trzích.

Podle České společnosti chovatelů je v České republice asi 61 500 chovatelů včel. Na Vysočině jich je přibližně 5000. Pro děti se v kraji pravidelně koná oblastní kolo soutěže Zlatá včela. Letošní ročník byl 1. května v Senožatech na Pelhřimovsku. Vyhráli zástupci Jimramova na Žďársku. Děti z Bobrové zatím na svá prvenství z let 2023 a 2024 nenavázaly. "Byli tam druháčci, takže vědomosti a dovednosti teprve nabýváme," řekla k letošní účasti v soutěži Řezníčková. Čtvrté místo a výborné výsledky z vědomostních testů jsou ale podle ní zárukou, že jakmile budou mít její svěřenci víc praxe, medaili jistě znovu získají.

