Evropa byla v únoru již třetí měsíc největší destinací pro americký LNG

Svatá Prostoto 2.3.2022 14:52 Reaguje na Pavel Hanzl

No, pro pořádek je potřeba říci, že ty dodávky furt jedou podle smluv. Rusové kohoutky nezavřeli, Evropa nepřestává platit.

Kdyby jo, tak to bude podstatně větší rachot ... pro všechny.



A mohl byste mi přeložit do lidštiny to vaše "Kanada vypověděla veškerý import ropy ..."??? Fakt by mě to zajímalo.



Jo, a než ze sebe uděláte opět úplného vola, tak vám doporučuji si ujasnit význam slova import a něco si o tom přečíst. Třeba ... https://www.capp.ca/energy/markets/



Kua, sem dneska nějakej hodnej, asi si dám viržinko:-).

