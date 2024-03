Evropa není připravena na rychle rostoucí klimatická rizika, uvádí zpráva EEA

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Některé regiony v Evropě jsou ohnisky více klimatických rizik.

Evropa není připravena na rychle rostoucí klimatická rizika, kterým čelí. Ve své hodnotícíto uvádí Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), podle které mnohé z těchto hrozeb, například požáry či sucho, dosáhly kritické úrovně a bez naléhavých a rozhodných opatření by se mohly stát katastrofálními.

"Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě a klimatická rizika ohrožují její energetickou a potravinovou bezpečnost, ekosystémy, infrastrukturu, vodní zdroje, finanční stabilitu a zdraví lidí," uvádí ve zprávě EEA.

Zpráva se zabývá tím, jak závažné jsou klimatické hrozby a jak dobře je Evropa na jejich řešení připravena. Uvádí, že nejnaléhavějšími riziky, která se s ohříváním planety znečištěním z fosilních paliv stále zhoršují, jsou tepelný stres, bleskové povodně a záplavy, zdraví pobřežních a mořských ekosystémů a potřeba solidárních fondů na obnovu po katastrofách. Podle zprávy je také třeba přijmout naléhavá opatření k zajištění bezpečnosti úrody a k ochraně lidí, budov a přírody před požáry.

Důkazů o adaptaci přibývá, ale "rozhodně to nestačí", řekl Robbert Biesbroek, autor zprávy z univerzity ve Wageningenu. "Nejde to dostatečně rychle a nedostává se to k těm, kteří to nejvíce potřebují. V tomto smyslu je to docela děsivé," dodal.

Některé regiony v Evropě jsou ohnisky více klimatických rizik. Jižní Evropa je obzvláště ohrožena požáry, dopady horka a nedostatku vody na zemědělskou produkci, práci venku a lidské zdraví. Záplavy, eroze a průnik slané vody ohrožují nízko položené pobřežní oblasti Evropy, včetně mnoha hustě obydlených měst.

Zpráva také varuje před "kaskádovými a složitými" riziky, která podle ní současné zátěžové testy ve finančním sektoru pravděpodobně podceňují. Horké počasí například vysuší jižní Evropu, což zničí úrodu a zmenší zásoby vody, ale také ztvrdne půda, což zvýší pravděpodobnost bleskových povodní, a vysuší vegetaci, což znamená, že se požáry mohou šířit rychleji.

Vlády, které se budou snažit reagovat na několik krizí, podle zprávy nebudou mít dostatek zdrojů, stejně jako nepřipravené obce.

Lidé by však měli pochopit, že vlády, města i jednotlivci mají možnost snížit rizika - a že opatření v tomto směru přinesou výhody, jako je čistší ovzduší a lepší bydlení. Listu The Guardian to řekla Daniela Schmidtová z Bristolské univerzity, která zasedala v poradním sboru zprávy, ale nepodílela se na jejím psaní.

Zpráva EEA uvádí, že některá klimatická rizika již dosáhla kritické úrovně. Pokud nebudou nyní přijata rozhodná opatření, může podle ní většina klimatických rizik dosáhnout kritické nebo katastrofické úrovně do konce tohoto století. "Toto by měl být poslední budíček," řekla výkonná ředitelka EEA Leena Yläová-Mononenová.

