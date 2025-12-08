Jihomoravský kraj založil poradní orgán, který pomůže s klimatickými opatřeními
Členy rady jsou zástupci kraje, obcí, vědeckých institucí či neziskového sektoru. Proces koordinuje Jihomoravská agentura pro veřejné inovace JINAG. Struktura řízení stojí na principu spolupráce. Rada se věnuje také přípravě žádosti o podporu v hodnotě deset milionů eur (asi 242 milionů korun) na projekty z KAP. "Jsou velmi drahé a jejich implementace souvisí i se získáním dotací. Naším dotačním titulem jsme letos klimatická opatření podpořili více než 30 miliony korun. Mnoho aktivit ale financují i jiné zdroje, například soukromý sektor nebo univerzity," řekl náměstek hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL).
KAP vznikl na přelomu let 2023 a 2024 za účasti více než 70 odborníků a stovek aktérů z veřejnosti i institucí. Jako tři hlavní dlouhodobé vize stanovuje zdravou a odolnou krajinu, udržitelná a obyvatelná sídla a uhlíkově neutrální energii a mobilitu. Prioritami do roku 2030 je například rozvoj obnovitelných zdrojů energie, renovace veřejných budov, zadržování vody v krajině či adaptace měst na přehřívání.
Jižní Morava je jedním z regionů nejzasaženějších klimatickou změnou. Odhady potvrzují další zhoršování. "Jihomoravský kraj jako nejteplejší a nejsušší oblast Česka už nyní výrazně pociťuje dopady změny klimatu - od rostoucích teplot a dalších epizod sucha po častější extrémy počasí. Naše nejnovější predikce ukazují, že počet tropických dnů může do poloviny století přesáhnout 50 ročně a zároveň ještě poklesnou dostupné vodní zdroje. Trendy potvrzují nutnost systematického a dlouhodobého přístupu," řekl ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR - CzechGlobe Michal Marek.
CzechGlobe proto poskytuje kraji data a analýzy, které podle něj pomáhají navrhovat účinná a vědecky podložená řešení.
