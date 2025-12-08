https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/nejvetsi-vertikalni-zahrada-v-cesku.vedecky-projekt-zkouma-jak-zelen-ochlazuje-prumyslove-zony
Přihlášení

Největší vertikální zahrada v Česku. Vědecký projekt zkoumá, jak zeleň ochlazuje průmyslové zóny

8.12.2025 05:43 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jan Volf
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Krystof Antusek / CTP
V CTParku Prague North byla dokončena největší souvislá vertikální zahrada v Česku (cca 1 300 m²) a jedna z největších svého druhu na světě. Na ploše zahrady roste více než 45 000 rostlin různých druhů, které byly pečlivě vybrány vědci České zemědělské univerzity pro účely výzkumu. Tento unikátní experiment se zaměřuje na snížení tepelné zátěže a zmírnění tepelných ostrovů, které průmyslové areály vytvářejí. První výsledky ukazují, že povrchová teplota zelené stěny může být v teplých letních dnech až o 15 °C nižší než u běžné fasády.
 
Projekt je součástí vědeckého výzkumu, který probíhá pod záštitou programu OP TAK. Grant v rámci tohoto projektu získala firma Němec s.r.o., která spojila síly s ČZU a CTP. Vznikla tak atypická spolupráce vědecké obce a dvou soukromých firem, jejímž cílem je zjistit, jak mohou vertikální zahrady v průmyslových areálech přispět ke zlepšení mikroklimatu. Inovativní systém fasády Cascade Garden®, na který má společnost Němec s.r.o. patent, by podle předpokladů měl fungovat jako přirozená klimatizace, která pomáhá regulovat teplotu uvnitř i v okolí budovy.

„Naším cílem není vytvořit estetickou ozdobu haly, ale funkční živý systém. Sledujeme, jak různé druhy rostlin reagují na změny počasí. Zajímá nás, které druhy jsou schopny dlouhodobě přežít bez intenzivní péče, a jak se proměňuje jejich vitalita v průběhu ročních období. Zásadní etapa výzkumu přichází právě teď, kdy se rostliny budou muset bez pomoci vypořádat s mrazem a sněhem,“ vysvětluje Oldřich Vacek, vědecký garant projektu.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | CTP

Fasáda je vybavena zavlažovacím systémem, který funguje pomocí truhlíků, z nichž voda přepadává do nižších pater, čímž je minimalizována spotřeba vody a zajišťována rovnoměrná závlaha. Vědecký tým z ČZU sleduje, jak si rostliny poradí s extrémními podmínkami, jako je přímé slunce, sucho, vítr nebo zima. Rostliny nejsou na zimu chráněny ani nijak ošetřovány, díky čemuž se testuje jejich přirozená odolnost.

„Jsme opravdu rádi, že se nám podařilo realizovat největší souvislou vertikální zahradu v Česku. Tento projekt byl pro nás nejen technickou výzvou, ale také příležitostí ukázat, jak přírodní řešení mohou fungovat v průmyslovém prostředí. Věřím, že úspěšná realizace této stěny může sloužit jako inspirace pro budoucí výstavbu podobných ekologických řešení po celém světě,” říká Josef Němec, majitel společnosti Němec s.r.o.

„Vertikální zahrady jsou v Česku obvykle aplikovány na administrativní nebo veřejné budovy, ale my v CTP věříme, že jejich potenciál může být daleko širší. Tento projekt je první svého druhu, který testuje jejich funkčnost na průmyslové hale v reálném provozu. Naším cílem je zjistit, zda podobná řešení mohou nejen zlepšit mikroklima v areálech, ale také pomoci snížit energetickou náročnost a tepelnou zátěž. Pokud se ukáže, že tento systém funguje, může jít o zlomový krok, který otevře cestu k začlenění vertikálních zahrad jako standardní součásti průmyslového developmentu, a to nejen u nás, ale i v celosvětovém měřítku,“ říká Jakub Kodr, Managing Director CTP pro Českou republiku.

Projekt bude pokračovat až do konce roku 2026, kdy budou výsledky výzkumu analyzovány a zpřístupněny pro širší využití v oblasti architektury a udržitelnosti. Výzkum bude sloužit jako podklad pro další využití vertikálních zelených zahrad v průmyslových parcích.

Jan Volf
AMI Communications
SV

Slavomil Vinkler

8.12.2025 07:01
No ono se to chlací vodou. Spotřeba bude značná. Je to napájeno z vodovodu, nebo dešťovkou?
Pražská EVVOluce

