Evropská komise rozhodla o vynětí dovozu kůže z nařízení o odlesňování
Nařízení by mělo začít platit od 30. prosince letošního roku pro velké hospodářské subjekty a obchodníky. Pro malé hospodářské subjekty, soukromé osoby a mikropodniky či malé podniky pak od 30. června 2027.
Původně měl předpis platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla platnost nařízení posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla pak měla platit od 30. prosince roku 2025, systém se ale nejevil jako plně funkční a bylo rozhodnuto o dalším odkladu.
Ekologická organizace Greenpeace označila výjimku pro kůži a kožené výrobky za zásadní oslabení normy. Organizace proto vyzvala Radu EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament, aby výjimku zablokovaly.
"Výjimka pro hovězí kůži zcela popírá zdravý rozum. Kůže je přímým produktem chovu skotu, který patří mezi hlavní příčiny odlesňování. V Brazílii je zodpovědný za 72 procent kácení amazonského pralesa," uvedl Marek Pytlík, vedoucí biodiverzitní kampaně Greenpeace ČR. "Nezahrnutí hovězí kůže do seznamu komodit jen podtrhuje, jak silný vliv mají průmysloví lobbisté, jejichž tlaku Evropská komise podlehla," dodal.
