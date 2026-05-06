Evropská komise rozhodla o vynětí dovozu kůže z nařízení o odlesňování

6.5.2026 10:21 (ČTK)
Ilustrační foto
Evropská komise se rozhodla zjednodušit hojně diskutované nařízení o odlesňování, předpis se nově nebude vztahovat na dovoz kůže. Komise o tom informovala ve svém prohlášení. Původně by musely i firmy dovážející kůži a usně dokazovat, že jejich produkty nepocházejí z odlesněných oblastí, nyní byly z působnosti normy vyloučeny. Stalo se tak podle agentury Reuters v důsledku kampaně určitých průmyslových skupin, které argumentovaly, že výroba kůže nepodporuje chov dobytka, který způsobuje odlesňování.
 
"Hlavním faktorem odlesňování je rozšiřování zemědělské půdy související s produkcí sedmi komodit, na které se nařízení vztahuje – skotu, dřeva, kakaa, sóji, palmového oleje, kávy, kaučuku a některých z nich odvozených produktů,“ uvedla Evropská komise. "Podle nařízení musí každý provozovatel nebo obchodník, který uvádí tyto komodity na trh EU nebo je z něj vyváží, být schopen prokázat, že tyto produkty nepocházejí z nedávno odlesněných ploch ani nepřispěly k degradaci lesů," dodala.

Nařízení by mělo začít platit od 30. prosince letošního roku pro velké hospodářské subjekty a obchodníky. Pro malé hospodářské subjekty, soukromé osoby a mikropodniky či malé podniky pak od 30. června 2027.

Původně měl předpis platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla platnost nařízení posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla pak měla platit od 30. prosince roku 2025, systém se ale nejevil jako plně funkční a bylo rozhodnuto o dalším odkladu.

Ekologická organizace Greenpeace označila výjimku pro kůži a kožené výrobky za zásadní oslabení normy. Organizace proto vyzvala Radu EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament, aby výjimku zablokovaly.

"Výjimka pro hovězí kůži zcela popírá zdravý rozum. Kůže je přímým produktem chovu skotu, který patří mezi hlavní příčiny odlesňování. V Brazílii je zodpovědný za 72 procent kácení amazonského pralesa," uvedl Marek Pytlík, vedoucí biodiverzitní kampaně Greenpeace ČR. "Nezahrnutí hovězí kůže do seznamu komodit jen podtrhuje, jak silný vliv mají průmysloví lobbisté, jejichž tlaku Evropská komise podlehla," dodal.

