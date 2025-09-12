Evropská komise urychlí revizi zákazu spalovacích motorů, uvedla Reuters
Podle představitelů automobilek cíle EU pro snižování automobilových emisí oxidu uhličitého, včetně plánu na dosažení nulových emisí u osobních a dodávkových vozů do roku 2035, už nejsou splnitelné a je zapotřebí je přehodnotit.
"Evropský plán transformace automobilového průmyslu musí překročit hranice idealismu a připustit současnou průmyslovou a geopolitickou realitu. Splnění přísných cílů pro emise osobních a dodávkových automobilů pro roky 2030 a 2035 zkrátka není v dnešním světě proveditelné," uvedli letos v srpnu v dopise adresovaném von der Leyenové šéf Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Ola Källenius a šéf Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) Matthias Zink.
Mluvčí Evropské komise Anna-Kaisa Itkonenová uvedla, že v souvislosti s revizí začaly již v červenci veřejné konzultace. "Potrvají do 10. října," dodala s tím, že poté budou následovat další kroky, jako například hodnocení dopadů legislativy.
Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, se před třemi lety dohodly, že se od roku 2035 přestanou v unii prodávat auta se spalovacími motory. Součástí dohody byla klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, jestli je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i ekonomické dopady.
Automobilový průmysl, základní kámen evropské ekonomiky, zaměstnává přímo či nepřímo přes 13 milionů lidí a přispívá přibližně sedmi procenty k HDP Evropské unie.
