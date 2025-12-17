Fiala vítá zmírnění zákazu spalovacích motorů, podle něj k tomu přispěl tlak ČR
Plánovaný zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory kritizovali v minulém volebním období i představitelé současné vládní koalice. Vyzývali tehdy Fialův kabinet, aby se zasadil o úplné zrušení zákazu. Naprosté zrušení zákazu by uvítal nový ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), návrh Evropské komise na zmírnění zákazu považuje za nedostatečný.
Návrh komise neobsahuje dostatečná opatření k zajištění životaschopného a prosperujícího evropského automobilového průmyslu tváří v tvář globální konkurenci, uvedli v tiskové zprávě dnes večer europoslanci ODS. Kritizují povinné bezemisní kvóty. "Snížení cíle ze 100 procent na 90 procent prostě nestačí, a jsem skeptický, že flexibilita, kterou komise navrhuje, skutečně pomůže," uvedl Ondřej Krutílek. Přechod na bezemisní dopravu, který si lidé nemohou dovolit a firmy nemohou naplnit, nikomu neprospěje, dodal. Alexandr Vondra kritizoval návrh, aby se při výrobě aut povinně používala takzvaná zelená ocel, která má oproti běžné oceli výrazně nižší uhlíkovou stopu.
Nový návrh, se kterým dnes zástupci komise seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
Určitá nová auta se spalovacími motory se tak po tlaku automobilek budou moci i nadále prodávat, konkrétně plug-in hybridy či auta s prodlužovačem dojezdu REX, což jsou elektromobily, které mají malý spalovací motor pro dobíjení baterie.
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
Pavel Hanzl17.12.2025 09:08
„Česká republika otočila kormidlem. Já mám zelené i ponožky. Odjíždím z Bruselu jako podporovatel obnovitelných zdrojů. Na Evropské komisi byli překvapeni, jak velký krok jsme udělali v oblasti dekarbonizace. Děláme ústupky, jaké od České republiky nikdo nečekal,“ řekl novinářům minulý čtvrtek po schůzce v Bruselu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, rok 2021.
"Zavedení ETS2 je žádoucí". Vláda ANO, červenec 2021.