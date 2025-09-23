https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropska-unie-znovu-odlozi-narizeni-o-odlesnovani-uvedla-eurokomisarka
Evropská unie znovu odloží nařízení o odlesňování, uvedla eurokomisařka

23.9.2025 13:47 (ČTK)
Diskuse: 2
Zdroj | Depositphotos
Evropská unie znovu o další rok odloží hojně diskutované nařízení o odlesňování, řekla podle agentury Reuters novinářům eurokomisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová. Normu kritizuje mnoho zemí včetně České republiky. Odklad je podle eurokomisařky nezbytný v souvislosti s řešením obav ohledně funkčnosti systému, který normu doprovází.
 
Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. Evropská komise (EK) následně navrhla posunutí platnosti o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla měla platit od 30. prosince 2025, systém ale podle všeho stále nefunguje, a proto chce unijní exekutiva přistoupit k dalšími odkladu.

Odložené nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.

Různé změny nařízení o odlesňování požadovalo už dříve kromě Česka i dalších 17 ministrů nynější sedmadvacítky. "Nařízení ve své současné podobě dostatečně nezohledňuje země s účinnými zákony na ochranu lesů a zanedbatelným rizikem odlesňování," stojí v dopise zaslaném předsedkyni EK Ursule von der Leyenové na začátku července. "Místo toho, aby se nařízení zaměřovalo na odlesňování tam, kde je riziko nejvyšší, ukládá zemím, kde je odlesňování prokazatelně nevýznamné, nepřiměřené byrokratické povinnosti," uvádí se v dokumentu.

Tereza Šupová
Online diskuse

Všechny komentáře (2)
Jan Šimůnek

23.9.2025 14:07
Ta směrnice je naprostá pitomost. Řada pěstíren toho, proti čemu EU bojuje, je v podstatě les.
Jaroslav Řezáč

23.9.2025 14:24 Reaguje na Jan Šimůnek
to by se nemohlo dovážet kafe ani čaj... u komodit spotřeba globálně roste.
