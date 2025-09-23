Evropská unie znovu odloží nařízení o odlesňování, uvedla eurokomisařka
Odložené nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.
Různé změny nařízení o odlesňování požadovalo už dříve kromě Česka i dalších 17 ministrů nynější sedmadvacítky. "Nařízení ve své současné podobě dostatečně nezohledňuje země s účinnými zákony na ochranu lesů a zanedbatelným rizikem odlesňování," stojí v dopise zaslaném předsedkyni EK Ursule von der Leyenové na začátku července. "Místo toho, aby se nařízení zaměřovalo na odlesňování tam, kde je riziko nejvyšší, ukládá zemím, kde je odlesňování prokazatelně nevýznamné, nepřiměřené byrokratické povinnosti," uvádí se v dokumentu.
reklama