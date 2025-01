Evropský soud pro lidská práva odsoudil Itálii kvůli nelegálnímu nakládání s odpady ze strany mafie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Na soud se obrátila skupina 41 Italů a několik organizací s tím, že kvůli nelegální likvidaci toxických odpadů v oblasti vzrostl výskyt rakoviny a dalších nemocí. Ilustrační foto

Evropský soud pro lidská práva (ECHR) dnes odsoudil Itálii v případu nelegálního nakládání s nebezpečným odpadem v Neapoli a okolí ze strany mafie. Podle soudu italské úřady nejednaly s dostatečnou rychlostí a rázností, aby kriminální činnosti zabránily a aby ochránily místní obyvatele, píší agentury ANSA a AFP. Soud Itálii nařídil, aby do dvou let připravila strategii, jak situaci vyřešit.Na soud se obrátila skupina 41 Italů a několik organizací s tím, že kvůli nelegální likvidaci toxických odpadů v oblasti vzrostl výskyt rakoviny a dalších nemocí. Itálie má podle soudu také zřídit nezávislý pozorovací mechanismus a zlepšit informovanost veřejnosti. Soud zároveň na dobu dvou let zmrazil stížnosti dalších 4700 lidí, které se týkají tohoto problému.

Podle zjištění policie, občanských organizací i parlamentních komisí začala mafie v 80. letech nelegálně navážet toxické odpady do oblasti mezi Neapolí a Casertou na jihu Itálie, kde žije na 2,9 milionu lidí. Mafie v oblasti organizovala nelegální skládky. Kvůli častým požárům těchto skládek oblast dostala přezdívku Terra dei Fuochi (Země ohňů). Tato část regionu Kampánie byla mimo jiné známá díky své zemědělské a potravinářské produkci.

Občané a organizace poukazovali na to, že italské úřadu proti fenoménu rázně nezasáhly. "Italský stát nereagoval na situaci s žádoucí přičinlivostí a rychlostí, ačkoliv o problému věděl mnoho let," uvedl podle agentury AFP v rozsudku soud.

Vysoký počet nelegálních skládek s toxickým odpadem a jejich časté požáry vedly k silnému znečištění ovzduší, podzemních vod a půdy. Občanské organizace poukazují i na to, že kvůli tomu je v této části jižní Itálie silnější výskyt rakoviny a dalších nemocí. To přiznaly v roce 2021 i zdravotnické úřady, podle kterých je prokázaný vyšší výskyt v zasažených obcích rakoviny prsu, leukémie a vrozených vad.

