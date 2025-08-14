https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/experti-obnova-krajiny-po-lesnich-pozarech-muze-byt-pomerne-rychla
Experti: Obnova krajiny po lesních požárech může být poměrně rychlá

14.8.2025 01:34 (ČTK)
Požár v Národním parku České Švýcarsko v červenci 2022.
Zdroj | Národní park České Švýcarsko
Obnova krajiny po rozsáhlých lesních požárech závisí na typu území a druhu vegetace, nicméně může být poměrně rychlá. Shodli se na tom odborníci, které oslovila ČTK. Například České Švýcarsko se po požárech v roce 2022 začalo obnovovat rychle a není tam potřeba velké lidské účasti. V zemědělské krajině a vinicích by byla ale situace jiná a příroda sama nemůže obnovu zajistit. S požáry se aktuálně kvůli vysokým teplotám potýkají Turecko, Albánie, Španělsko či Bulharsko.
 
Například na jihu Francie zuří rozsáhlé požáry, které zasáhly i vinice. Tisíce hektarů vinic byly zničeny. "Záleží nejen na přírodních procesech, ale také na tom, jak se s tím vypořádá člověk," uvedl Přemysl Bobek z Botanického ústavu Akademie věd ČR. Obnova vinic bude v tomto případě v rukou lidí a nelze přesně odhadnout, jak rychle nebo efektivně se zemědělské půdě podaří oživit.

V případě národního parku České Švýcarsko šlo o lesní krajinu, kde je obnova téměř bez zásahu člověka. "Co se týká samotného požáru v Českém Švýcarsku, vidíme, že po pár letech jde obnova lesa opravdu rychlým tempem," řekl Bobek. Půdní organismy se začínají obnovovat po několika letech a společenství půdních organismů se vrací poměrně rychle.

Lukáš Čížek z Biologického ústavu Akademie věd ČR upozornil na to, že borové plantáže se mohou obnovit samy, protože borovice jsou na oheň adaptované a rychle osídlí shořelou plochu. "Naopak vinice nebo kulturní zemědělská půda se samovolně neobnoví. Také je třeba myslet na to, že některé keře, například janovce, mohou osídlit plošně shořelá území a podporovat vznik pravidelných požárů," dodal. Janovec často roste na suchých a nehostinných místech, kde se jiné vegetaci příliš nedaří.

V Českém Švýcarsku jde o písčitou krajinu s prudkými svahy, kde rostou borovice. "Taková krajina hořela vždy, pouze v posledních desetiletích lidé požáry tlumili. Přesto se zde obnova lesa uskutečňuje rychle a za jeden rok se zde vytvoří mladý porost, například z bříz," řekl Čížek. Z hlediska biodiverzity je však homogenní vegetační pokryv méně vhodný než původní ekosystém.

Akademie věd ČR ve svém odborném stanovisku potvrzuje, že rostliny se po požáru dokážou obnovit velmi rychle a už při prvním roce začíná silně růst bylinné patro. Požár totiž uvolní spoustu živin, které byly předtím uvězněné v rostlinách a v jejich opadu na půdě. Přebytek živin a volné světlo podporují růst rostlin i obnovu půdních organismů zasažených požárem. Tento efekt je podobný tomu, když se zemědělské půdě přidává hnojivo.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
