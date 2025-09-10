EY: Elektromobily budou do roku 2032 tvořit přes polovinu prodeje aut v Evropě
Evropský automobilový průmysl se v poslední době potýká s řadu problémů, mimo jiné s propadem poptávky v Číně, nárůstem cel na dovoz automobilů do Spojených států a nečekaně pomalým tempem přechodu zákazníků k elektromobilům.
Šéf Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Ola Källenius a šéf Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) Matthias Zink minulý měsíc uvedli že cíle Evropské unie pro snižování automobilových emisí oxidu uhličitého, včetně plánu na dosažení nulových emisí u osobních a dodávkových vozů do roku 2035, už nejsou splnitelné a je zapotřebí je přehodnotit.
Källenius a Zink v dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise (EK) Ursule von der Leyenové poukázali na závislost evropského automobilového průmyslu na bateriích z Asie, nedostatečnou infrastrukturu pro dobíjení elektromobilů, vyšší výrobní náklady i americká cla.
