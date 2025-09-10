https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ey-elektromobily-budou-do-roku-2032-tvorit-pres-polovinu-prodeje-aut-v-evrope
EY: Elektromobily budou do roku 2032 tvořit přes polovinu prodeje aut v Evropě

10.9.2025 00:54 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ivan Radic / Flickr
Automobily s plně elektrickým pohonem se do roku 2032 budou na celkovém prodeji nových lehkých vozidel v Evropě podílet více než polovinou. Podle agentury Reuters to předpověděla poradenská společnost EY.
 
"Očekává se, že poptávku po elektromobilech budou podporovat politické cíle, oživení poptávky a cenově dostupné modely," uvedla EY ve zprávě. Domnívá se rovněž, že do roku 2050 budou plně elektrické automobily tvořit téměř veškerý prodej nových osobních vozů v Evropě.

Evropský automobilový průmysl se v poslední době potýká s řadu problémů, mimo jiné s propadem poptávky v Číně, nárůstem cel na dovoz automobilů do Spojených států a nečekaně pomalým tempem přechodu zákazníků k elektromobilům.

Šéf Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Ola Källenius a šéf Evropského sdružení dodavatelů automobilového průmyslu (CLEPA) Matthias Zink minulý měsíc uvedli že cíle Evropské unie pro snižování automobilových emisí oxidu uhličitého, včetně plánu na dosažení nulových emisí u osobních a dodávkových vozů do roku 2035, už nejsou splnitelné a je zapotřebí je přehodnotit.

Källenius a Zink v dopise adresovaném předsedkyni Evropské komise (EK) Ursule von der Leyenové poukázali na závislost evropského automobilového průmyslu na bateriích z Asie, nedostatečnou infrastrukturu pro dobíjení elektromobilů, vyšší výrobní náklady i americká cla.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

