Farma Povodí Odry v Kružberku na Opavsku chová pstruhy s masem podobným lososům

Státní podnik Povodí Odry vyprodukuje ročně přes 100 tun pstruhů. Okolo 80 tun připadá na pstruží farmu nacházející se pod hrází přehrady Kružberk na Opavsku, která kromě klasických duhových pstruhů chová i takzvané "lososové" pstruhy. Jsou podstatně větší a díky speciálnímu krmivu mají maso podobné lososům. ČTK a Právu to řekl vedoucí rybného hospodářství Povodí Odry Ivo Jedlička.

Maso kružberských pstruhů, kteří loni získali certifikát regionálního produktu Opavské Slezsko, je podle něj velmi kvalitní. "To, že celou dobu odchovu od jikry až po tržní rybu je v kvalitní vodě, která je upravovaná na pitnou vodu a pije ji celé Ostravsko, celý kraj, je určitě garancí toho, že kvalita masa tam je. Kvalitní rybu dneska udělá v první řadě kvalitní voda, potom musíte mít kvalitní krmivo a kvalitní obsluhu, která se o ryby stará," řekl Jedlička.

Generační hejna pstruhů má podnik na Frýdecko-Místecku v přehradách Morávka a Žermanice. O nakladené jikry se tam rybáři starají zhruba měsíc až dva, do doby, než se v nich objeví oční body. Pak je převezou do Kružberka, kde ryby chovají tak, aby je mohli prodávat celoročně.

"Klasický pstruh je schopen vyrůst v našich podmínkách za 14 až 20 měsíců. Dvakrát ročně sem dovezeme jikru a potřebujeme mít rybu celý rok. Práce je to titěrná. Než uděláte z jikry rybičku o velikosti tří čtyř centimetrů, je strašně moc práce, je to i hodně času. Čím je ryba větší, tím rychleji pak roste," řekl Jedlička.

Během chovu se pstruzi několikrát třídí. "Postupně jak roste, tak se ryba dostává do větších nádrží. Vždycky tam musíte mít optimální množství ryb, aby nádrž nebyla přeplněná, aby tam nebyl nedostatek kyslíku, aby ryba měla svůj komfort," řekl Jedlička.

Tržní velikost mají ryby, když váží přibližně 35 až 40 dekagramů. Než do ní dorostou, trvá to u některých až dva roky. Většina pstruhů pak jde do prodeje. Povodí Odry je prodává nejen ve svých prodejnách, ale vozí je skoro po celé republice i do zahraničí. Část pstruhů si ale nechá a během dalšího roku je vychová do váhy dvou až tří kilogramů. Takových ryb podnik vyprodukuje ročně tři až pět tun.

"Tito pstruzi už jsou potom krmeni trošičku jiným krmivem, které v sobě má přídavek astaxanthinu, což je přírodní barvivo, výtažek z řas. Zbarvení masa potom je dorůžova a říkáme tomu pstruh lososový. Maso je takové šťavnatější, dají se z toho udělat krásné filety bez kostí," řekl Jedlička. Rozdíl mezi masem takového pstruha a masem lososa podle něj běžný člověk nepozná.

Jedlička řekl, že na lososového pstruha si lidé postupně zvykají a zájem se zvyšuje. "Na Vánoce jsme ho vyprodali takovým způsobem, že posledních pár dnů už jsme ho neměli. Poptávka vyrostla poměrně rychle. Chceme se na to v budoucnu i zaměřit, snížit množství chovaných ryb a spíš se zaměřit na kvalitu a třeba na velikosti. Myslím, že dvě tři kila je ideální velikost ryby na trh," řekl Jedlička.

Lososového pstruha chtějí rybáři zviditelnit díky certifikátu regionálního produktu i spojení s kružberskou přehradou, kterou si řada lidí pamatuje ze seriálu Velké Sedlo. "Jsme schopni tady mít celoročně dostatečné množství kvalitní vody a jsme schopni si během roku upravit i její teplotu a některé parametry. My si tady v létě držíme teplotu na 13, maximálně 14 stupních. Když budete mít pstruhárnu na nějaké řece, potoku, tak se v létě dostanete i na 25 stupňů, což je hranice, kdy pstruh už pomalu je schopen uhynout. Když máte dostatek kvalitní vody, to je v pstruhařině asi zásadní," řekl Jedlička.

