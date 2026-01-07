Farmáři v hradeckém kraji dostanou 2,5 milionu korun za škody způsobené vlky
Ze zvířat usmrcených v roce 2025 zbývá podle hejtmanství uhradit škodu za dalších 118 kusů a také za poničené oplocení a další vedlejší výdaje. "Počítáme, že náhrady škod po vlcích za rok 2025 v Královéhradeckém kraji činí přes 2,5 milionu korun," řekl ČTK Lechmann.
Loni byla podle něj zamítnuta jedna žádost o náhradu škody na dvou telatech, která zmizela z pastviny u Teplic nad Metují na Náchodsku. "Vzhledem k pozdnímu podání žádosti a absenci pobytových znaků či záznamů z fotopastí či kamer v okolí se nepodařilo prokázat, že zmizení telat nastalo v přímé příčinné souvislosti s útokem vlků," sdělil Lechmann.
V roce 2024 činily uznané ztráty 219 kusů zvířat. Na náhradách škod tehdy stát vyplatil prostřednictvím Královéhradeckého kraje 2,36 milionu korun.
V Královéhradeckém kraji přes dva roky platí výjimka na lov problémových vlků, kteří ztratili plachost. Na jaře 2024 krajský úřad rozšířil území, kde je možné za předem daných podmínek takové vlky lovit. Opatření platí v celém kraji kromě chráněných krajinných oblastí a Krkonošského národního parku. K vydání opatření vedla dohoda s ministerstvy životního prostředí a zemědělství. "Odstřel vlka obecného v tomto režimu v kraji dosud aktivován nebyl," řekl ČTK Lechmann.
Trvalý výskyt vlka obecného byl v Královéhradeckém kraji po dlouhé době zaznamenán v roce 2015 u Adršpachu na Náchodsku. V současnosti jsou stabilní populace vlků kromě Broumovska také v Orlických horách a Krkonoších.
Podle odhadů vědců a ochranářů žije na Broumovské vrchovině a okolí ve třech smečkách v posledních letech zhruba 15 až 20 vlků. V Krkonošském národním parku (KRNAP) žije do deseti vlků, kteří obývají dvě až tři teritoria, v Orlických horách žije ve dvou smečkách zřejmě okolo 15 vlků. Ve všech těchto oblastech se vlci pohybují po obou stranách česko-polské hranice.
