Fiala: ČR nesouhlasí se stanovením dalšího klimatického cíle, jak ho navrhla Evropská komise

Česko nesouhlasí se stanovováním dalšího klimatického cíle, jak ho dnes navrhla Evropská komise (EK). Je potřeba mít na paměti prosperitu a ekonomické aspekty, řekl po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS). Komise navrhla jako závazný cíl pro rok 2040 snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent ve srovnání s rokem 1990.Některé státy včetně Česka měly výhrady, chtěly tento krok odložit. "Klimatické cíle už máme nastaveny. Je potřeba je rozumným způsobem plnit a třeba i upravovat některé věci, na kterých jsme se třeba v minulosti nějakým způsobem domluvili, abychom neohrožovali konkurenceschopnost Evropy," řekl Fiala. Nepovažuje za rozumné stanovit si natvrdo další cíl.

Podle komise stanovení cíle pro rok 2040 poskytne jistotu investorům, inovacím, posílí vedoucí postavení evropských podniků v průmyslu a zvýší energetickou bezpečnost Evropy. Posílí rovněž předvídatelnost a stabilitu, kterou investoři a podniky potřebují při přechodu EU na čistou energii.

Fiala uvedl, že se stejně budou státy 90 procentům blížit, byť asi ne úplně v celé Evropě. Domnívá se, že je naopak potřeba některé věci korigovat a přizpůsobovat realitě, aby se lidem nezdražovalo bydlení či pohonné hmoty. V tomto ohledu připomněl, že ČR získala podporu kvalifikované většiny států EU pro úpravu připravovaného systému emisních povolenek ETS 2. Návrh počítá například se zastropováním ceny povolenek nebo s úpravou systému obchodování s nimi.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) k návrhu závazného cíle snížení emisí do roku 2040 uvedl, že pro Česko není realistický. "Chceme znát konkrétní dopady do jednotlivých sektorů," napsal na síti X. Za klíčový považuje též dostatek peněz z Modernizačního fondu pro transformaci chemického průmyslu, ocelářství, sklářství, výrobu cementu a dalších energeticky náročných odvětví. "Snižování emisí je nutné, my ho podporujeme a daří se nám v něm, ale bez realistických podmínek a férového financování není transformace možná," dodal ministr.

Návrh nových klimatických cílů musí získat souhlas členských států i Evropského parlamentu. Předchozí klimatické cíle EU vyžadovaly rovněž i jednomyslné schválení šéfy unijních států a vlád na Evropské radě. Projednání na summitu EU se ale nyní podle informací ČTK nestihne, protože dánské předsednictví by chtělo mít souhlas s návrhem na stole již v září, na jednání unijních ministrů životního prostředí. Do té doby se přitom žádná Evropská rada nekoná, další je až na konci října.

Stanovení dílčího cíle má zajistit dosažení hlavního deklarovaného cíle sedmadvacítky, a sice takzvané uhlíkové neutrality do roku 2050. V současnosti má EU také cíl snížit množství emisí o 55 procent do roku 2030 oproti roku 1990.

