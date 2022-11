Fiala: Kombinace jádra a OZE je pro Česko jediným skutečně bezpečným scénářem

11.11.2022 15:37 Reaguje na Richard Vacek

Máte k tomu nějaká data? Měla jsem za to, že je právě výhoda v tom, že když nesvítí a nefouká, tak se prostě jen krátce spustí nějaký zdroj s rychlým náběhem (bioplynky, zdroj na biomasu apod?), aby to vykryl. Ale tím, že většinu roku běžet nemusí, tak by přec neměl být drahý. Když se na to dívám pohledem laika.

Navíc spolu s OZE se dost rozvíjí i různá bateriová a jiná úložiště, která by měla dny, kdy nesvítí a nefouká, také částečně řešit, že záložní zdroje např. na biomasu budou potřeba třeba jen v součtu v 2 měsících v roce. To mi zní dobře.

