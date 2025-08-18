Filmaři letos přihlásili na Ekofilm 242 snímků, jsou ze 48 zemí světa
Festival od 16. do 19. října tradičně nabídne výběr dokumentů z celého světa, setkání s tvůrci a odborníky i doprovodný program, například rodinný den v Zoo Brno, tematické diskuze, výstavy, koncerty či workshopy. Bude mít tři soutěžní sekce. Celovečerní dokumenty, které ukazují dopady lidského konání na stav Země i na lidi samotné. Dále středometrážní snímky a díly dokumentárních sérií, které balancují na hranici formátu i myšlenky. Poslední sekcí budou krátké filmy do 20 minut.
"Ekofilm má výjimečnou tradici. Už více než půl století ukazuje, že příroda není jen kulisa – je to prostředí, jehož jsme součástí. Věřím, že letošní ročník nabídne nejen silné vizuální zážitky, ale i nové impulzy k tomu, jak konkrétně přispět ke změně," doplnil prezident festivalu Ladislav Miko.
Loňskou velkou cenu festivalu získal francouzský snímek Low-Tech. Snímek na osobním příběhu ukazuje návrat člověka k soběstačnosti tak, aby nebyl zcela závislý na pokročilých technologiích.
