https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/filmari-letos-prihlasili-na-ekofilm-242-snimku-jsou-ze-48-zemi-sveta
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Filmaři letos přihlásili na Ekofilm 242 snímků, jsou ze 48 zemí světa

18.8.2025 17:04 (ČTK)
Foto | s_falkow / Flickr.com
Filmaři do letošního 51. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Brně přihlásili 242 snímků, jsou ze 48 zemí světa. Konat se bude ve druhé polovině října, hlavním tématem je zelená dohoda. Do loňského jubilejního ročníku filmaři přihlásili přes 200 snímků. Velkou cenu získal francouzský snímek Low-Tech.
 
"Letošní téma vnímám jako výzvu k odpovědnosti – ne jako gesto, ale jako každodenní volbu. Otevírá důležité otázky - nejen o tom, jak dlouho naše planeta ještě vydrží, ale především o tom, co jsme my všichni ochotni udělat, aby vydržela déle – tedy, „dýl“. I letos tak Ekofilm přináší prostor pro inspiraci, dialog a sdílení konkrétních řešení, která mají smysl. Dohoda s přírodou, to je skutečný závazek," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Jeho resort festival pořádá.

Festival od 16. do 19. října tradičně nabídne výběr dokumentů z celého světa, setkání s tvůrci a odborníky i doprovodný program, například rodinný den v Zoo Brno, tematické diskuze, výstavy, koncerty či workshopy. Bude mít tři soutěžní sekce. Celovečerní dokumenty, které ukazují dopady lidského konání na stav Země i na lidi samotné. Dále středometrážní snímky a díly dokumentárních sérií, které balancují na hranici formátu i myšlenky. Poslední sekcí budou krátké filmy do 20 minut.

"Ekofilm má výjimečnou tradici. Už více než půl století ukazuje, že příroda není jen kulisa – je to prostředí, jehož jsme součástí. Věřím, že letošní ročník nabídne nejen silné vizuální zážitky, ale i nové impulzy k tomu, jak konkrétně přispět ke změně," doplnil prezident festivalu Ladislav Miko.

Loňskou velkou cenu festivalu získal francouzský snímek Low-Tech. Snímek na osobním příběhu ukazuje návrat člověka k soběstačnosti tak, aby nebyl zcela závislý na pokročilých technologiích.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
