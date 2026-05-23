Firma z Olomoucka pořídila mobilní kurník pro 500 slepic, nabídne pastevní vejce
Klasické mobilní kurníky se skládají například z maringotky a oploceného výběhu pro slepice, který je třeba pracně přemisťovat po louce. Kanadská stáj to díky vlastnímu pohonu zvládne sama podle pokynů z mobilní aplikace, pomocí které lze sledovat i teplotu či vlhkost vzduchu uvnitř. Kurník tvoří oblouková střešní konstrukce potažená plachtami, boky pokrývají ventilační rolety a sítě, které stáj oddělují od okolí. Boční část je u země opatřena elektrickým ohradníkem chránícím slepice před predátory. O dodávku elektřiny pro pohon, napáječky, dávkovač krmiva a ohradník se stará malá fotovoltaická elektrárna.
Mobilní kurník, ve kterém nechybí bidýlka i snáškové kukaně s dopravníkem na vejce, instalovala Hanácká zemědělská na louce vedle svého areálu. Od konce dubna v něm chová 500 nosnic. "Slepice přikrmujeme vlastním hrachem a konopným semenem," podotkl Solar. Měsíční produkce by při současném počtu nosnic mohla přesáhnout 10.000 vajec. "U našeho střediska v Dolanech na konci května zprovozníme prodejní automat s vejci. Když se mobilní kurník osvědčí, tak pořídíme ještě jeden. V Olomouci jsme už vytipovali místa, kde bychom mohli instalovat další automat," řekl Solar. Investice do mobilního kurníku by se podle něj měla firmě vrátit za zhruba čtyři roky.
Pastevní vejce z Dolan budou o něco dražší než vejce z konvenčních chovů. "Zaváděcí cena bude zhruba deset korun za kus, později bychom se rádi pohybovali kolem 11 či 12 korun. Pastevní vajíčka nemohou soutěžit o zákazníky svojí cenou, ale pouze kvalitou. Mají mnohem více živin a lepší chuť," řekl Solar. Konstrukci mobilního kurníku lze využít i pro chov brojlerů, selat či krůt.
