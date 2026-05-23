Firma z Olomoucka pořídila mobilní kurník pro 500 slepic, nabídne pastevní vejce

23.5.2026 13:15 | OLOMOUC (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Mobilní kurník vybavený moderními technologiemi, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a poskytuje tak 500 slepic stále čerstvou pastvu, pořídila společnost Hanácká zemědělská z Dolan na Olomoucku. Firma hodlá tímto způsobem produkovat tisíce pastevních vajec měsíčně, prodávat je bude v automatu u svého areálu. Čerstvá vejce nabídne také provozovatelům restaurací, v úvahu připadá prodej na tržnici v Olomouci. ČTK to řekl ředitel Hanácké zemědělské Ondřej Solar, podle kterého společnost patří mezi první uživatele těchto moderních kurníků v Česku.
 
Zemědělská firma hledala způsob, jak obohatit klasickou živočišnou a rostlinnou výrobu. "S myšlenkou mobilního kurníku jsme koketovali delší dobu, ale nabízené modely nám příliš nevyhovovaly. Až jsme objevili tento kurník kanadského výrobce, který nabízí mnohem snadnější obsluhu a vysoký komfort pro slepice," uvedl Solar. Výsledkem podle něj budou pastevní vejce s výrazně lepšími nutričními hodnotami, než jaké nabízejí vejce z konvenčních chovů. Slepice se zároveň postarají o přísun živin do půdy a regulaci škůdců.

Klasické mobilní kurníky se skládají například z maringotky a oploceného výběhu pro slepice, který je třeba pracně přemisťovat po louce. Kanadská stáj to díky vlastnímu pohonu zvládne sama podle pokynů z mobilní aplikace, pomocí které lze sledovat i teplotu či vlhkost vzduchu uvnitř. Kurník tvoří oblouková střešní konstrukce potažená plachtami, boky pokrývají ventilační rolety a sítě, které stáj oddělují od okolí. Boční část je u země opatřena elektrickým ohradníkem chránícím slepice před predátory. O dodávku elektřiny pro pohon, napáječky, dávkovač krmiva a ohradník se stará malá fotovoltaická elektrárna.

Mobilní kurník, ve kterém nechybí bidýlka i snáškové kukaně s dopravníkem na vejce, instalovala Hanácká zemědělská na louce vedle svého areálu. Od konce dubna v něm chová 500 nosnic. "Slepice přikrmujeme vlastním hrachem a konopným semenem," podotkl Solar. Měsíční produkce by při současném počtu nosnic mohla přesáhnout 10.000 vajec. "U našeho střediska v Dolanech na konci května zprovozníme prodejní automat s vejci. Když se mobilní kurník osvědčí, tak pořídíme ještě jeden. V Olomouci jsme už vytipovali místa, kde bychom mohli instalovat další automat," řekl Solar. Investice do mobilního kurníku by se podle něj měla firmě vrátit za zhruba čtyři roky.

Pastevní vejce z Dolan budou o něco dražší než vejce z konvenčních chovů. "Zaváděcí cena bude zhruba deset korun za kus, později bychom se rádi pohybovali kolem 11 či 12 korun. Pastevní vajíčka nemohou soutěžit o zákazníky svojí cenou, ale pouze kvalitou. Mají mnohem více živin a lepší chuť," řekl Solar. Konstrukci mobilního kurníku lze využít i pro chov brojlerů, selat či krůt.

