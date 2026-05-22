Začíná další ročník akce Poznej svého farmáře. Zájemcům se otevře 11 farem

22.5.2026 11:17 (ČTK)
V sobotu začíná další ročník projektu Poznej svého farmáře. Jeho cílem je přiblížit práci v zemědělství veřejnosti a podpořit prodej lokálních potravin přímo od farmáře. Zájemcům se letos otevře 11 farem, ve kterých lidé budou moct ochutnat výrobky od místních farmářů nebo se zúčastnit některé z připravených vzdělávacích a dalších doprovodných akcí. Akce na farmách jsou vždy jednodenní, informovalo ministerstvo zemědělství, které projekt organizuje.
 
"Myslím si, že je dobré, ale i potřebné propojit spotřebitele s lokálními farmáři. Tuto možnost nabízí setkání na farmách v rámci našeho projektu Poznej svého farmáře. Chceme, aby lidé svými nákupy podporovali malé místní zemědělce a aby se čerstvé a regionální potraviny přímo ze dvora staly dostupnějšími. Přínosem je také to, že lidé mohou na vlastní oči vidět, co práce v zemědělství obnáší, kde a jak vznikají potraviny," uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD).

Letošní 12. ročník začne v Sadech Nebílovy v Plzeňském kraji. Pěstování ovoce v obci Nebílovy má dlouholetou tradici, místní farmáři ale představí i mléčné výrobky, pečivo nebo víno. Další zpřístupněné farmy a termíny akcí najdou lidé na stránkách projektu.

Cílem jednodenních akcí je podle ministerstva podpořit prodej výrobků přímo od zemědělce a zlepšit dostupnost produktů regionálních zemědělců. Projekt se snaží upozornit spotřebitele, aby nakupovali kvalitní a lokální potraviny, u kterých je jasný původ a zaručena čerstvost, protože se nemusí přepravovat na velké vzdálenosti.

Ministr Šebestyán už dříve uvedl, že podpora českých a lokálních potravin ve veřejných nákupech je jednou z jeho priorit. Chce například podpořit to, aby se při nákupech veřejných institucí více upřednostňoval odběr lokálních potravin. Podle něj má širší uplatnění lokálních potravin pozitivní dopady nejen na zemědělce a potravináře, ale také na zaměstnanost v regionech, udržitelnost a transparentnost potravinového řetězce.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
