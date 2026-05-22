Začíná další ročník akce Poznej svého farmáře. Zájemcům se otevře 11 farem
Letošní 12. ročník začne v Sadech Nebílovy v Plzeňském kraji. Pěstování ovoce v obci Nebílovy má dlouholetou tradici, místní farmáři ale představí i mléčné výrobky, pečivo nebo víno. Další zpřístupněné farmy a termíny akcí najdou lidé na stránkách projektu.
Cílem jednodenních akcí je podle ministerstva podpořit prodej výrobků přímo od zemědělce a zlepšit dostupnost produktů regionálních zemědělců. Projekt se snaží upozornit spotřebitele, aby nakupovali kvalitní a lokální potraviny, u kterých je jasný původ a zaručena čerstvost, protože se nemusí přepravovat na velké vzdálenosti.
Ministr Šebestyán už dříve uvedl, že podpora českých a lokálních potravin ve veřejných nákupech je jednou z jeho priorit. Chce například podpořit to, aby se při nákupech veřejných institucí více upřednostňoval odběr lokálních potravin. Podle něj má širší uplatnění lokálních potravin pozitivní dopady nejen na zemědělce a potravináře, ale také na zaměstnanost v regionech, udržitelnost a transparentnost potravinového řetězce.
reklama