Poptávka po rajčatech ze skleníků od elektrárny u Kadaně je velká, řeší vytápění
Ve sklenících, kam lze vstoupit pouze v ochranném obleku, létají tisíce čmeláků. Pěstitelé nepoužívají žádné pesticidy a chemikálie, přesto jsou rostliny mohutné. "Žijí z fotosyntézy, CO2 rozkládají na uhlík a kyslík a díky tomu rostou. Berou si ho z atmosféry, ale potřebují toho CO2 mnohem více. Z energetického centra, které vybudujeme, využijeme veškeré CO2, které vznikne. Nebude tak 'zlý skleníkový plyn' zatěžovat okolí," uvedl Rázl.
Nový zdroj tepla bude plynový, náklady jsou podle jednatele zemědělské firmy ve stovkách milionů korun. "Chtěli bychom, aby v provozu byl v příštím roce. Dohodu máme takovou, že dokud to půjde, bude využívat odpadní teplo z elektrárny," řekl.
Ocenění v kategorii malých a středních podniků získalo Agro Kadaň za unikátní biotechnologii šetrného pěstování bez pěstební chemie, založenou na biologické ochraně a využití podhoubí, která přirozeně posilují imunitu i výnos rostlin. Rajčata se pěstují celoročně, a to od velkých až po nejmenší druhy. "Každá odrůda má trochu jiné požadavky na klima, světelné spektrum, výživu. Rostlin je tu asi 170 000, takže je to už taková laboratoř," uvedl Rázl.
Přes využití nejmodernějších technologií se chod skleníků neobejde bez ruční práce. Firma zaměstnává 135 lidí, kteří opatrně sklízejí rajčata a okurky. Mezi benefity patří možnost využít výpěstky pro vlastní spotřebu. Pro zeleninu si někdy jezdí také okolní školy nebo domovy pro seniory, na trh se totiž například nesmí dostat okurka, která nevyroste rovně. "Jsme hrdí čeští sedláci, kteří na historické Zahradě Čech, která nezahrnuje jen Litoměřicko, ale celé Poohří, pokračují v tradici s počítačem a různými biotechnologiemi na úrovni 21. století," dodal Rázl.
