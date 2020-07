Firmy chtějí zahrnout jadernou energetiku do ekonomické obnovy EU

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | IAEA Imagebank / Flickr ČNS sdělila, že energetické firmy provozující jaderné elektrárny jsou podle slov svých nejvyšších představitelů připravené podílet se na plnění evropských klimatických cílů. Potřebují ale jasný signál, že o to Brusel stojí.

Energetické firmy požadují zahrnutí jaderné energetiky do plánů ekonomické obnovy Evropy po koronavirové krizi. V otevřeném dopise, adresovaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a předsedům Evropské rady a Evropského parlamentu, poukazují na skutečnost, že jaderná energetika zajišťuje v současnosti více než čtvrtinu bezemisní elektřiny v Evropské unii. ČTK to sdělila Česká nukleární společnost (ČNS). Dokument podepsala také tuzemská společnost ČEZ, která plánuje postavit nový jaderný blok v Dukovanech.

Celkem se k materiálu přidalo 25 energetických firem a 14 oborových asociací ze 13 evropských zemí. Mezi další signatáře dopisu patří mimo jiné společnosti EDF, Slovenské elektrárne, Westinghouse, Engie, Framatome nebo Vattenfall. Například sdružení provozovatelů jaderných zařízení Foratom pak zdůraznilo, že nová pravidla pro financování nízkouhlíkových zdrojů musí být nediskriminační. "Pro některé národní státy by splnění celoevropských cílů bylo bez jaderné energetiky významně dražší, snížení uhlíkové zátěže méně efektivní, navíc by představovalo zvýšené riziko v zajištění bezpečnosti dodávek energie a oslabilo by odolnost celého energetického systému," píše se v dopise.

ČNS sdělila, že energetické firmy provozující jaderné elektrárny jsou podle slov svých nejvyšších představitelů připravené podílet se na plnění evropských klimatických cílů. Potřebují ale jasný signál, že o to Brusel stojí. "Bez něj totiž nechtějí riskovat investice do výzkumu nových technologií typu malé modulární reaktory, ani do výstavby nových a do dlouhodobého provozu stávajících zdrojů. Komise by také podle nich měla urychlit sestavení odborné skupiny, která ještě během letošního roku objektivně zhodnotí jadernou energetiku vůči kritériím udržitelného financování," uvedla organizace.

V Česku se v poslední době intenzivně řeší možná stavba nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany. Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš v červnu uvedl, že na financování výstavby by se stát měl podílet řádově 70 procenty, zbylých 30 procent by měl zaplatit ČEZ. Očekávaná suma za stavbu bloku v současných cenách je podle něj zhruba šest miliard eur (zhruba 162 miliard korun).

Při úvahách o novém bloku bude také velmi důležité schválení Evropské komise, takzvaná notifikace. Evropská komise bude plánovaný český jaderný zdroj zkoumat především z hlediska možné nedovolené veřejné podpory od státu. Dlouhodobě se proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR staví ekologové

ČNS je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Je členem Evropské nukleární společnosti a Českého svazu vědeckotechnických společností. Hlavním cílem organizace je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie.

