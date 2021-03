Fotograf bude 10 let dokumentovat změny oceánu, podpoří ho Unesco

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pixamops / pixabay.com Fotografický projekt je součástí desetiletého plánu OSN na propagaci podmořských věd ve službách udržitelného rozvoje, začíná právě letos. Snímky zachytí korálové útesy a vliv, jaký na ně má globální oteplování i ztracené rybářské sítě, které škodí obyvatelům oceánů nebo sopky a chaluhy.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Fotograf Alexis Rosenfeld bude příštích deset let fotografovat korálové útesy a podmořské sopky. Partnerem projektu , který má upozornit na dramatické proměny oceánu způsobené lidskou činností a klimatickými změnami, je Unesco. Tisícovka fotografií se postupně bude objevovat na výstavách po celém světě, první z nich bude už od 4. března na nábřeží v Paříži, píše AFP.

Pařížská výstava se zaměří na korálové útesy u Nové Kaledonie, které Alexis Rosenfeld stihl nafotit dřív, než loni vypukla epidemie covidu-19. Fotografa zaujalo "množství zvířat na každém metru krychlovém hodné komiksu nebo představivosti Julea Vernea." Fotograf, který strávil pod hladinou oceánu přes 10 000 hodin, považuje tuto oblast na "nejpanenštější a nejbohatší na světě."

Fotografický projekt je součástí desetiletého plánu OSN na propagaci podmořských věd ve službách udržitelného rozvoje, začíná právě letos. Snímky zachytí korálové útesy a vliv, jaký na ně má globální oteplování i ztracené rybářské sítě, které škodí obyvatelům oceánů nebo sopky a chaluhy.

"Stav oceánu je dramatický, biodiverzita velmi trpí, ale lidé to vidí méně, než to, co se děje přímo v jejich zahradě," uvádí vědec Vladimir Rjabinin z Mezivládní oceánografické komise při Unesco. "Přesně jako v přísloví sejde z očí, sejde z mysli," dodává Rjabinin.

reklama