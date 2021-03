Foxconn se rozhoduje, zda vyrábět elektromobily v USA, či Mexiku

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Singr / Martin Singr / Ekolist.cz Foxconn je známý především výrobou telefonů iPhone pro americkou firmu Apple. V poslední době se ale více angažuje také v oblasti elektromobilů.

Tchajwanská společnost Foxconn se rozhoduje, zda vyrábět elektromobily ve Spojených státech, anebo v Mexiku, uvedl předseda správní rady Joung Liou. Investici za deset miliard dolarů (přes 219 miliard Kč) do závodu ve státě Wisconsin přislíbil tento největší smluvní výrobce elektroniky na světě v roce 2017. Zda tam továrna Foxconnu bude skutečně stát, to ale zůstává nejisté.

Foxconn původně plánoval ve Wisconsinu vyrábět velkoplošné displeje, pak menší displeje z tekutých krystalů, a naposledy se hovořilo o výrobě serverů. Liou nicméně dnes v Tchaj-peji řekl, že Wisconsin má k výrobě elektromobilů nezbytnou infrastrukturu, protože v sousedním státě Michigan je centrum amerického automobilového průmyslu.

"Co se týče elektrických aut, nemálo práce závisí na elektronice a softwaru. Měli jsme za to, že by to mohlo být dobré místo pro výrobu elektrických aut," citovala šéfa správní rady agentura Reuters. "Zvažujeme i Mexiko. Rozhodnutí ještě nepadlo," dodal. Společnost se podle něj mezi USA a Mexikem rozhodne letos.

Foxconn je známý především výrobou telefonů iPhone pro americkou firmu Apple. V poslední době se ale více angažuje také v oblasti elektromobilů. V budoucnu chce soupeřit s tradičními automobilkami o smluvní výrobu elektromobilů pro technologické společnosti.

Liou odmítl spekulace, že Foxconn vyvíjí elektromobil ve spolupráci se společností Apple. Tchajwanská firma zatím v této záležitosti oznámila spolupráci s americkým výrobcem elektromobilů Fisker, s vývojem prvního elektrického vozu pak nyní pomáhá čínské firmě Byton. Smluvní výrobu aut nabízí i spolu s čínskou automobilkou Geely a spolupracuje rovněž s firmou Fiat Chrysler Automobiles (FCA), která je součástí nedávno vytvořené skupiny Stellantis.

Liou uvedl, že Foxconn do nových podniků, včetně výroby elektromobilů, investuje zhruba deset miliard tchajwanských dolarů (7,8 miliardy Kč) ročně. Společnost označil za nováčka v automobilovém trhu. "Jsme na začátku nové éry. Řekl bych, že za tři, čtyři roky uvidíte značný pokrok. Musíme na to být připraveni," uzavřel.

