Francie zažívá znepokojivé sucho
Hlavním důvodem obav jsou vodní toky, jejichž průtoky od června po celé zemi rychle klesají, přičemž čtvrtina malých vodních toků již vyschla, uvedla ministryně. "Jedná se o situaci, která nemá obdoby od zavedení národního monitorovacího systému průtoku řek v roce 2012," dodala Barbutová.
Ve východní Francii řeka Doubs na některých místech zcela zmizela a zanechala po sobě vyschlé koryto. "Dříve se to mohlo stát v srpnu, ale nyní k tomu dochází už v červenci, trvá to déle a je to závažnější," uvedl Fabien Henriet, starosta obce Arcon, kudy řeka protéká.
Francie zažívá již třetí vlnu veder za poslední tři měsíce, doprovázenou intenzivními lesními požáry, které sucho přiživuje. Vědci tvrdí, že klimatické změny způsobené spalováním fosilních paliv zvyšují pravděpodobnost výskytu extrémních povětrnostních jevů a zvyšují jejich intenzitu.
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