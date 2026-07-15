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Francie zažívá znepokojivé sucho

15.7.2026 18:50 | PAŘÍŽ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Francie zažívá velmi znepokojivé sucho, uvedla ministryně životního prostředí Monique Barbutová. V rozsáhlých částech země podle ní platí omezení spotřeby vody v rozsahu, jaký země nezažila od roku 2013. Informovala o tom agentura AFP.
 
"Zažíváme sucho, které je výjimečné svým brzkým nástupem - téměř o měsíc dříve než obvykle - i svou intenzitou," řekla Barbutová. "Situace je velmi znepokojivá i vzhledem k tomu, že nastala navzdory jarním srážkám, které se obecně pohybovaly v normálním rozmezí," dodala ministryně, podle které klimatická změna zásadně narušuje vodní cyklus.

Hlavním důvodem obav jsou vodní toky, jejichž průtoky od června po celé zemi rychle klesají, přičemž čtvrtina malých vodních toků již vyschla, uvedla ministryně. "Jedná se o situaci, která nemá obdoby od zavedení národního monitorovacího systému průtoku řek v roce 2012," dodala Barbutová.

Ve východní Francii řeka Doubs na některých místech zcela zmizela a zanechala po sobě vyschlé koryto. "Dříve se to mohlo stát v srpnu, ale nyní k tomu dochází už v červenci, trvá to déle a je to závažnější," uvedl Fabien Henriet, starosta obce Arcon, kudy řeka protéká.

Francie zažívá již třetí vlnu veder za poslední tři měsíce, doprovázenou intenzivními lesními požáry, které sucho přiživuje. Vědci tvrdí, že klimatické změny způsobené spalováním fosilních paliv zvyšují pravděpodobnost výskytu extrémních povětrnostních jevů a zvyšují jejich intenzitu.

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