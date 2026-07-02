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Francouzská vláda bude kvůli vlně vedrům čelit hlasování o nedůvěře

2.7.2026 18:23 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Francouzská vláda bude v souvislosti s vlny veder čelit v pondělí v Národním shromáždění hlasování o nedůvěře. Návrh podali poslanci levicových stran, uvádí francouzská média. Navrhovatelé vládě vyčítají, že Francii na vlny veder dostatečně nepřipravila. Při poslední vlně horkého počasí z minulého týdne Francie zaznamenala výrazný nárůst úmrtí.
 
Pod návrhem na hlasování o nedůvěře jsou podepsaní poslanci z klubů Zelených, krajně levicové strany Nepodrobená Francie a socialistů. Text vládě vyčítá, že zemi dostatečně nepřipravila na vlny veder, ba naopak kvůli škrtům a oslabení veřejných služeb se schopnost čelit těmto meteorologickým fenoménům snížila.

Aby byly levicové strany úspěšné, musely by získat nejméně 289 hlasů poslanců. Tolik ale jejich kluby nemají. Pro schválení návrhu na vyslovení nedůvěry by tak museli hlasovat i poslanci z centristických frakcí, kteří podporují premiéra Sébastiena Lecornua a prezidenta Emmanuela Macrona, nebo krajně pravicové Národní sdružení.

Lecornu tento týden v Národním shromáždění označil kritiku vůči své vládě za politikaření. Jeho kabinet však nemá mezi poslanci většinu, a musí tak doufat, že se krajní pravice k návrhu levice nepřipojí.

Zdravotnický úřad Santé publique France v neděli uvedl, že od středy 24. června, tedy v intenzivní fázi vlny veder, zaznamenal o zhruba 1000 úmrtí více, než je běžné. Úřady ve dnech, kdy teploty dosahovaly vysokých hodnot, vydaly varování a omezily některé velké akce. V Paříži byly dočasně omezeny prodeje alkoholu. Právě v hlavním městě nemocnice hlásily nadměrný počet hospitalizací a vysokou obsazenost vykazovaly i márnice.

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