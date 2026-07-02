Francouzská vláda bude kvůli vlně vedrům čelit hlasování o nedůvěře
Aby byly levicové strany úspěšné, musely by získat nejméně 289 hlasů poslanců. Tolik ale jejich kluby nemají. Pro schválení návrhu na vyslovení nedůvěry by tak museli hlasovat i poslanci z centristických frakcí, kteří podporují premiéra Sébastiena Lecornua a prezidenta Emmanuela Macrona, nebo krajně pravicové Národní sdružení.
Lecornu tento týden v Národním shromáždění označil kritiku vůči své vládě za politikaření. Jeho kabinet však nemá mezi poslanci většinu, a musí tak doufat, že se krajní pravice k návrhu levice nepřipojí.
Zdravotnický úřad Santé publique France v neděli uvedl, že od středy 24. června, tedy v intenzivní fázi vlny veder, zaznamenal o zhruba 1000 úmrtí více, než je běžné. Úřady ve dnech, kdy teploty dosahovaly vysokých hodnot, vydaly varování a omezily některé velké akce. V Paříži byly dočasně omezeny prodeje alkoholu. Právě v hlavním městě nemocnice hlásily nadměrný počet hospitalizací a vysokou obsazenost vykazovaly i márnice.
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