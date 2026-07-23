Francouzští inženýři vyvinuli autonomní dron k hubení komárů přímo za letu
23.7.2026 18:28 (ČTK)
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Dron nazvaný Tornyol je vybaven ultrazvukovým sonarem a inteligentními algoritmy, které mu umožňují zcela autonomně hlídat a chránit předem určenou oblast a sám se dobíjet. Pro první zájemce bude dron k dispozici za měsíční poplatek 50 dolarů (asi 100 Kč). Cena za koupi je 1100 dolarů (přes 23 000 Kč). Oba vynálezci získali grant ve výši 28 600 dolarů (přes 604 000 Kč).
Le Figaro popisuje, že inovace řeší velmi reálný problém. Komár zůstává nejvražednějším živočichem na světě kvůli nemocem, které přenáší, a ročně je zodpovědný za více než 700 000 úmrtí například na malárii či horečku dengue.
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