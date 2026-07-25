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Autonomní stroje mění zemědělství, rozpoznají plevel i plodiny, říká odborník

25.7.2026 17:29 | NABOČANY (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
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Zdroj | Depositphotos
Autonomní stroje, které se po poli pohybují bez traktoristy v kabině, přestávají být vizí budoucnosti a stávají se součástí moderního zemědělství. Díky umělé inteligenci a pokročilým kamerovým systémům dokážou samostatně rozpoznávat rostliny a například rozlišit úrodu od plevelů a aplikovat postřik, kde je potřeba. ČTK to řekl Milan Kroulík z České zemědělské univerzity v Praze.
 
"Tyto systémy mohou mít pozitivní dopad i na zaměstnanost. Nejde o to, že by nahrazovaly traktoristy, ale spíše ulehčují rutinní práci. Kvalifikovaní pracovníci se tak mohou věnovat jiným činnostem, například řízení provozu nebo plánování. Zemědělské podniky se navíc dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných obsluh, takže tyto technologie spíše pomáhají situaci řešit. Nejde o úbytek pracovních míst, ale o jejich transformaci," řekl Kroulík.

Některé podniky v Česku proto už mají stroje, které nepotřebují člověka v kabině. Zatím ale nejsou ve většině. Víc se začínají prosazovat stroje, které umělou inteligenci využívají k ošetření polí a stroj jedoucí po poli stále ještě řídí lidé. "Je to na trhu relativně nové. Souvisí to s nástupem prvků umělé inteligence, strojového učení a neuronových sítí. Tyto technologie se propojily s kamerovými systémy, které dokážou rozpoznávat jednotlivé plevelné druhy rostlin a na základě toho cíleně spouštět trysky. Aplikace hnojiv tedy neprobíhá plošně, ale na konkrétní místa," řekl Kroulík.

Než výrobci mohli zemědělské stroje nasadit do praxe, museli naučit systémy rozpoznávat plodiny a plevelné rostliny. To vyžadovalo vytvoření rozsáhlé databáze obrazových dat. Algoritmy se učí rozlišovat různé druhy rostlin i jejich růstové fáze. "Na začátku musíte ten systém naučit rozpoznávat plevelné rostliny. Je to jako s člověkem. Stroj sám o sobě nic neumí. Aby byla spolehlivost vysoká, potřebujete tisíce až statisíce snímků, které zachytí různé tvary, barvy i růstové fáze rostlin. Dnes se spolehlivost těchto systémů pohybuje přibližně mezi 95 a 98 procenty," řekl Kroulík.

Díky pokročilým technologiím zemědělci snižují spotřebu hnojiv a omezují dopady na životní prostředí. Ve výsledku také mohou navýšit výnosy. "Každá aplikace herbicidů totiž představuje pro rostlinu určitou zátěž, která může zpomalit její vývoj a růst. Omezením tohoto stresu lze následně podpořit i vyšší výnosy," řekl Kroulík.

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