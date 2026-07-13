Vědci propojili na pomoc zemědělcům senzory v porostu s umělou inteligencí
"Meteorologické podmínky v porostu a jeho různých vrstvách jsou výrazně odlišné od podmínek na standardních klimatologických stanicích. Přebírání údajů z těchto stanic pro odvození podmínek v porostu je tak ošidné. Už rozdíl několika desítek metrů může znamenat výrazně jinou teplotu, vlhkost, proudění vzduchu a tím riziko výskytu a rozvoje chorob či škůdců," vysvětlil Středa.
Nový systém je specifický v tom, že pracuje se dvěma vzájemně propojenými vrstvami. Jsou to senzory v terénu, které měří sadu agrometeorologických veličin. "V druhé úrovni je cloudová aplikace, která data sbírá v reálném čase, analyzuje je pomocí umělé inteligence a následně umožňuje tvorbu predikcí a doporučení. Obě úrovně spolu komunikují pomocí bezdrátových sítí," popsal systém Středa.
Senzory mohou získávat pro konkrétní lokalitu informace o atmosférických srážkách, vlhkosti vzduchu, vlhkosti půdy nebo ovlhčení listů. Kromě toho dokážou získat údaje také o teplotě vzduchu a půdy v různých výškách, o směru a rychlosti větru nebo intenzitě slunečního záření.
Díky datům a výstupům tak může být péče o rostliny cílenější. "Systém poskytuje praktické, okamžité a částečně i predikční informace o tom, kdy je například vhodné pustit závlahy, jak velká má být dávka vody či kdy je a není vhodné hnojit s ohledem na průběh počasí a jeho předpověď," uvedl Středa. Systém tak může zemědělci uspořit hnojiva či vodu.
Výhodou je kromě dvouúrovňového sběru dat a následného zpracování modulární konstrukce, která se dá upravit na míru, a také kalibrace senzorů Českým hydrometeorologickým ústavem a Výzkumným ústavem monitoringu a ochrany půdy, které se na projektu podílely.
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