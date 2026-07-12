https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/diky-digitalnimu-modelu-si-mohou-boren-prohlednout-i-ti-kteri-se-na-vrchol-nedostanou
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Díky digitálnímu modelu si mohou Bořeň prohlédnout i ti, kteří se na vrchol nedostanou

12.7.2026 04:28 | PRAHA (Ekolist.cz) | Jana Kasaničová
Zdroj | UJEP
Horu Bořeň u Teplic si nyní mohou prohlédnout i lidé, kteří se na ni nemohou fyzicky dostat. Umožňuje to digitální model a online průvodce, které vytvořil student Fakulty životního prostředí UJEP Štěpán Málek. Za svou bakalářskou práci získal stipendium statutárního města Teplice.
 
Projekt přináší konkrétního veřejně dostupného online průvodce horou ve formě webové aplikace. Nabízí různé pohledy – interaktivní mapu lokality, 3D model kopce i další digitální výstupy, díky kterým si mohou uživatelé Bořeň projít virtuálně a zkoumat ji z různých úhlů. „Cílem bylo zpřístupnit turisticky zajímavou lokalitu lidem s pohybovým omezením,“ uvedl Málek.

Na Bořeň vystupoval opakovaně, část cest natáčel. Lidé tak mohou mít autentický zážitek. „Těch výstupů bylo přes deset. Všechno se podařilo vytvořit zhruba během jednoho až dvou měsíců,“ popisuje. Bořeň si student nevybral náhodou. Lokalita byla dobře dostupná a zároveň nabízela vhodné podmínky pro zpracování projektu. „Postupně jsem si k tomu místu vytvořil blízký vztah. Chodila tam se mnou i celá rodina,“ říká.

Součástí práce bylo také testování mezi uživateli, včetně lidí s různými typy omezení. „Lidé, kteří jsou zvyklí pracovat s technologiemi, to hodnotili velmi pozitivně. A objevila se i skupina lidí, která by uvítala víc takto zpřístupněných lokalit, kam se sami nedostanou,“ uvedl Málek.

Podle Jana Paciny z Fakulty životního prostředí UJEP jde o ukázku toho, kam se geoinformatika posouvá. „Není jen o mapách. Stává se nástrojem, který dokáže otevírat krajinu širší skupině lidí a propojuje data, vizualizaci i praktické využití v terénu. Podobné aplikace mají velký potenciál – nejen pro turismus, ale i pro plánování, vzdělávání nebo komunikaci s veřejností,“ uvádí Pacina.

Štěpán Málek se geoinformatice věnuje i nadále. V navazující diplomové práci plánuje vytvořit detailní 3D model města Mostu. „Bude to kompletní 3D model města pro různé typy analýz a prezentací,“ uzavírá Málek.

Digitální mapa hory Bořeň je dostupná na webu FŽP.

Virtuální prohlídka zde.

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foto - Kasaničová Jana
Jana Kasaničová
Autorka je tiskovou mluvčí Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
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