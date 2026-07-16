Čeští a němečtí studenti zkoumali v Zubrnicích tradiční luční sady a jejich přínosy
Studenti během kurzu zkoumali luční sady, ovocné aleje i další liniové výsadby ovocných stromů v krajině. V terénu hodnotili jejich přínosy pro biodiverzitu, mikroklima a další ekosystémové služby. Prováděli vegetační průzkumy, posuzovali zdravotní stav a vitalitu ovocných stromů, mapovali charakteristiky prostředí a zaznamenávali výskyt vybraných přírodních prvků. Součástí výuky bylo také využití dronu a termovizních technologií pro sběr dat o vybraných charakteristikách prostředí a hodnocení mikroklimatických podmínek sledovaných lokalit. Nasbíraná data budou studenti dále zpracovávat a výsledky představí na podzim během společného setkání v Německu.
„Luční sady patří mezi nejcennější krajinné prvky našeho regionu. Poskytují širokou škálu ekosystémových služeb, od podpory biodiverzity přes zadržování vody v krajině až po kulturní a rekreační hodnoty. Jsme rádi, že si studenti mohli hodnocení těchto přínosů vyzkoušet přímo v terénu a současně spolupracovat v mezinárodních týmech. Právě propojení výzkumu, vzdělávání a praktické ochrany krajiny je jedním z hlavních cílů projektu OKliBio,“ říká Lenka Dubová z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku Fakulty sociálně ekonomické UJEP, která projekt na univerzitě odborně vede.
Kurz probíhal ve spolupráci s Muzeem v přírodě Zubrnice, jehož pozemky s lučními sady poskytly ideální zázemí pro terénní výuku. Organizátoři děkují za vstřícnost a podporu zejména paní Ledvinkové a dalším pracovníkům muzea.
Mezinárodní kurz v Zubrnicích je součástí širší spolupráce českých a zahraničních partnerů v oblasti environmentálního vzdělávání. Navázala na něj mezinárodní letní škola zaměřená na revitalizaci městských vodních toků, která do Ústí nad Labem přivedla studenty z Evropy, Spojených států amerických i Indie.
Kurz společně organizují odborníci z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku Fakulty sociálně ekonomické UJEP (IEEP), Katedry geografie Přírodovědecké fakulty UJEP, Leibnizova institutu ekologického rozvoje měst a regionů (IOER) a Hochschule Zittau/Görlitz. Byl realizován v rámci projektu OKliBio: Ovocná krajina pro klimatickou změnu a biodiverzitu, který je spolufinancován Evropskou unií z programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027.
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