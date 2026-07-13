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Víc než čtvrtina Česka si uchovala stopy tradiční podoby krajiny

13.7.2026 14:28 (ČTK)
Rybník Zadní kouty nedaleko Třeboně
Rybník Zadní kouty nedaleko Třeboně
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Michal Klajban / Wikimedia Commons
Více než čtvrtina České republiky si do současnosti uchovala stopy tradiční podoby krajiny, jsou tam zachované například stopy tradičního hospodaření, historických rybničních soustav, vinohradů, poutních míst či sadů. Zjistili to vědci z Výzkumného ústavu pro krajinu (VÚK). K poznatku dospěli při tvorbě mapy území s pravděpodobným výskytem historických kulturních krajin.
 
Historické kulturní krajiny vznikaly po staletí a podle vědců představují jedinečné území, které vznikalo dlouhodobým soužitím člověka a přírody, přináší vhled do historie hospodaření, osídlení a využívání přírodních zdrojů. Bez započtení průmyslově těžených lesů a umělých výsadeb se historické kulturní krajiny v Česku rozprostírají na téměř 20 000 kilometrech čtverečních. Největší zastoupení mají krajiny se zachovalým maloplošným členěním zemědělských pozemků, významný podíl představují také historické lesní krajiny nebo území s pozůstatky historické těžby.

"Mapování ukázalo, že historické kulturní krajiny nejsou jen výjimečnými lokalitami roztroušenými po republice. Naopak tvoří rozsáhlou síť území, která významně přispívá k identitě české krajiny, její biologické rozmanitosti i odolnosti vůči současným environmentálním změnám," uvedla vedoucí odboru kulturní krajiny a sídel VÚK Markéta Šantrůčková.

Výsledkem mapování je soubor specializovaných map, které identifikují území s pravděpodobným výskytem historických kulturních krajin a jejich jednotlivých typů. Vědci při tvorbě map využily databáze specializovaných map, leteckých snímků, geodat, údajů o využití krajiny i terénní ověřování.

Vytvořené mapy mohou podle vědců posloužit jako podklad pro ochranu krajinného rázu, územní plánování nebo péči o kulturní dědictví. Umožní rovněž lépe identifikovat území, kde se dochovaly historické krajinné struktury a lépe určit, kde má smysl podporovat jejich zachování.

Výzkumný projekt se uskutečnil v programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky a projektu DivLand - Centrum pro krajinu a biodiverzitu.

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