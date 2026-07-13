Víc než čtvrtina Česka si uchovala stopy tradiční podoby krajiny
"Mapování ukázalo, že historické kulturní krajiny nejsou jen výjimečnými lokalitami roztroušenými po republice. Naopak tvoří rozsáhlou síť území, která významně přispívá k identitě české krajiny, její biologické rozmanitosti i odolnosti vůči současným environmentálním změnám," uvedla vedoucí odboru kulturní krajiny a sídel VÚK Markéta Šantrůčková.
Výsledkem mapování je soubor specializovaných map, které identifikují území s pravděpodobným výskytem historických kulturních krajin a jejich jednotlivých typů. Vědci při tvorbě map využily databáze specializovaných map, leteckých snímků, geodat, údajů o využití krajiny i terénní ověřování.
Vytvořené mapy mohou podle vědců posloužit jako podklad pro ochranu krajinného rázu, územní plánování nebo péči o kulturní dědictví. Umožní rovněž lépe identifikovat území, kde se dochovaly historické krajinné struktury a lépe určit, kde má smysl podporovat jejich zachování.
Výzkumný projekt se uskutečnil v programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky a projektu DivLand - Centrum pro krajinu a biodiverzitu.
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