https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/mozaikove-sece-travniku-v-ceskych-budejovicich-opet-podpori-biodiverzitu
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Mozaikové seče trávníků v Českých Budějovicích opět podpoří biodiverzitu | Obrazem

30.6.2026 04:58 | PRAHA (Ekolist.cz) | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Diskuse: 1
Mozaikově sečený trávník nedaleko výstaviště.
Mozaikově sečený trávník nedaleko výstaviště.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Méně časté sečení městských trávníků v Českých Budějovicích se už stalo tradicí. Po celou sezónu na nich kvetou byliny a nabízejí potravu opylovačům, včetně řady ohrožených druhů.
 
„Na mozaikové seči trávníků vlastně není nic obtížného. V minimální variantě se trávník rozdělí na dvě poloviny, jejichž sečení se střídá tak, aby vždy jedna z nich kvetla. V Českých Budějovicích se s tímto přístupem péče o trávníky můžeme setkat na sídlištích, v parcích, ale i v centru města,“ říká Lenka Štěrbová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Pískorypka chrastavcová.
Pískorypka chrastavcová.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Monitoring z letošní sezóny ještě probíhá, už teď ale můžeme prozradit, že jsme při něm narazili na zajímavé druhy.

Hned na dvou kvetoucích trávnících u křižovatky na Dlouhé louce a u Velkého jezu (a také na tzv. květnatém pásu v parku Stromovka) to byla ohrožená samotářská včela pískorypka chrastavcová. Ta se v Českých Budějovicích objevuje opakovaně a sbírá pyl na chrastavci rolním.

Opakovaně se na zdejších trávnících nalézá také ohrožená mandelinka rudokřídlá.

Mandelinka rudokřídlá.
Mandelinka rudokřídlá.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Naopak poprvé jsme letos pozorovali běláska ovocného, dříve široce rozšířeného motýla, který koncem 20. století z České republiky úplně vymizel a nyní se opět rozšiřuje.

V loňském roce zaznamenali biologové během monitoringu budějovických trávníků ve dvou termínech 85 druhů ze skupiny žahadlových blanokřídlých (včely, vosy, kutilky, zlatěnky a další skupiny), 21 druhů denních motýlů a 65 druhů býložravých brouků. Z toho deset druhů blanokřídlých řadíme do tzv. červeného seznamu ohrožených druhů.

Bělásek ovocný.
Bělásek ovocný.
Zdroj | Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Na výběru ploch pro mozaikové sečení spolupracují biologové s magistrátem a firmami, které trávníky sečou. Vhodné trávníky vybírají s ohledem na zastoupení kvetoucích bylin nebo výskyt opylovačů. Dnes už se mohou opřít o dlouhodobý monitoring kvetoucích ploch, který zahrnuje každoroční botanický i entomologický průzkum.

„Každoročně v Českých Budějovicích srovnáváme mozaikově sečené trávníky s plochami sečenými několikrát ročně nakrátko. Výsledky našeho monitoringu přesvědčivě dokazují, že extenzivně sečené trávníky hostí mnohem větší množství hmyzích druhů i jedinců, než krátce střižené trávníky. Mozaikové sečení trávníků tedy prokazatelně pomáhá opylovačům, ale i mnoha dalším živočichům. Umožňuje také rostlinám vykvést a vysemenit se. A navíc je rozkvetlý trávník prostě krásný,“ dodává Jiří Řehounek.

Další informace: Publikace „Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině

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Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
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RB

Radka Bláhová

30.6.2026 06:30
Pěkný den,
můžete mi vysvětlit, proč se na sídlišti Vltava posekla tráva těsně před velkými vedry? Je přeci jasné, že to vede k vypálení trávníku a to se samozřejmě také stalo. Nechápu, proč se trávníky nesečou s rozmyslem a logikou, tyto věci už znali naši předci a řídili se tím.
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