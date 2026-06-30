Mozaikové seče trávníků v Českých Budějovicích opět podpoří biodiverzitu | Obrazem
Monitoring z letošní sezóny ještě probíhá, už teď ale můžeme prozradit, že jsme při něm narazili na zajímavé druhy.
Hned na dvou kvetoucích trávnících u křižovatky na Dlouhé louce a u Velkého jezu (a také na tzv. květnatém pásu v parku Stromovka) to byla ohrožená samotářská včela pískorypka chrastavcová. Ta se v Českých Budějovicích objevuje opakovaně a sbírá pyl na chrastavci rolním.
Opakovaně se na zdejších trávnících nalézá také ohrožená mandelinka rudokřídlá.
Naopak poprvé jsme letos pozorovali běláska ovocného, dříve široce rozšířeného motýla, který koncem 20. století z České republiky úplně vymizel a nyní se opět rozšiřuje.
V loňském roce zaznamenali biologové během monitoringu budějovických trávníků ve dvou termínech 85 druhů ze skupiny žahadlových blanokřídlých (včely, vosy, kutilky, zlatěnky a další skupiny), 21 druhů denních motýlů a 65 druhů býložravých brouků. Z toho deset druhů blanokřídlých řadíme do tzv. červeného seznamu ohrožených druhů.
Na výběru ploch pro mozaikové sečení spolupracují biologové s magistrátem a firmami, které trávníky sečou. Vhodné trávníky vybírají s ohledem na zastoupení kvetoucích bylin nebo výskyt opylovačů. Dnes už se mohou opřít o dlouhodobý monitoring kvetoucích ploch, který zahrnuje každoroční botanický i entomologický průzkum.
„Každoročně v Českých Budějovicích srovnáváme mozaikově sečené trávníky s plochami sečenými několikrát ročně nakrátko. Výsledky našeho monitoringu přesvědčivě dokazují, že extenzivně sečené trávníky hostí mnohem větší množství hmyzích druhů i jedinců, než krátce střižené trávníky. Mozaikové sečení trávníků tedy prokazatelně pomáhá opylovačům, ale i mnoha dalším živočichům. Umožňuje také rostlinám vykvést a vysemenit se. A navíc je rozkvetlý trávník prostě krásný,“ dodává Jiří Řehounek.
Další informace: Publikace „Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině“
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Všechny komentáře (1)
Radka Bláhová30.6.2026 06:30
můžete mi vysvětlit, proč se na sídlišti Vltava posekla tráva těsně před velkými vedry? Je přeci jasné, že to vede k vypálení trávníku a to se samozřejmě také stalo. Nechápu, proč se trávníky nesečou s rozmyslem a logikou, tyto věci už znali naši předci a řídili se tím.