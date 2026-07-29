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EG.D na některých místech pod vysokým napětím ponechává přírodu bez zásahu

29.7.2026 11:49 | KLIKOV (ČTK)
Prha arnika.
Prha arnika.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Edouard Evangelisti / Flickr
O šetrný přístup k přírodě pod vedením vysokého napětí se snaží distributor elektřiny EG.D. U Klikova na Jindřichohradecku, kde se vyskytují vzácné rostliny a živočichové, například plošně nefrézují pás pod vysokým napětím, ale jen odstraňují vyšší dřeviny. Novinářům to dnes řekli zástupci společnosti. Chtějí pomoci tomu, aby krajina kolem energetické infrastruktury byla druhově pestřejší a odolnější.
 
"V lokalitách, kde to dává smysl, hledáme řešení, díky kterým nemusíme přistupovat k intenzivním zásahům do krajiny a můžeme zachovat přirozené biotopy. Klikov je krásným příkladem toho, že technické požadavky a ochrana přírody se mohou vzájemně doplňovat," řekla specialistka na ekologickou údržbu ochranných pásem Kateřina Zemanová Máchalová.

V blízkosti vedení vysokého napětí u Klikova rostou vzácné rostliny jako rosnatka okrouhlolistá, prha arnika, lilie cibulkonosná, vemeník dvoulistý, zvonečník černý, chrpa parukářka, orlíček obecný nebo chlupáček oranžový. Zdejší mokřady a tůně vytvářejí vhodné podmínky pro řadu druhů opylovačů, motýlů, obojživelníků, plazů, drobných savců i polních a lesních ptáků.

Pracovníci firmy proto pod vysokým napětím v Klikově odstraňují jen ty dřeviny, které mohou v budoucnu ohrozit bezpečný provoz vedení. Nízké keře, luční porosty nebo mokřadní stanoviště nechávají bez zásahu.

"Koridory pod vedením mohou při vhodně nastavené péči představovat mimořádně cenná stanoviště. Vzniká zde pestrá mozaika prostředí, která poskytuje úkryt, potravu i prostor pro šíření mnoha druhů rostlin a živočichů,“ uvedl Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK). Ocenil přístup distribuční společnosti.

Podobný volí firma i v místech jako Svéráz u Větřní na Českokrumlovsku, Pod Lučí u lipenské přehrady, tůně U Špačků na Českobudějovicku, okolí Chýnovské jeskyně na Táborsku, u Cvrčovic na Kroměřížsku nebo u Bystřice pod Hostýnem.

Distribuční firma EG.D patří do skupiny dodavatele elektřiny a zemního plynu E.ON, jehož čistý zisk loni meziročně klesl ze 3,19 miliardy na 1,76 miliardy korun. Loni firma prodala 9,8 TWh elektřiny. Působí především na jihu Čech, na Vysočině v Jihomoravském a Zlínském kraji.

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