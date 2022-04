FT: Rakouská OMV chystá pro nákupy ruského plynu účty v rublech

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Rakouská energetická skupina OMV, která je jedním z největších dovozců ruského plynu, se chystá u finančního ústavu Gazprombank ve Švýcarsku otevřít si účty v rublech. S odkazem na informované zdroje to dnes napsal britský ekonomický list Financial Times (FT). Rakouský podnik tak vyhoví požadavkům Kremlu, který od svých odběratelů v EU začal vyžadovat platby v rublech.

Ruská plynárenská společnost Gazprom ve středu zastavila dodávky plynu do Polska a do Bulharska, a to právě se zdůvodněním, že tyto státy nepřistoupily na platby v rublech. Moskva tím vyostřila spor se západními zeměmi, které se postavily proti invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Západní země proti Rusku zavedly za jeho invazi rozsáhlé sankce. Moskva pak začala vyžadovat, aby evropští odběratelé za ruský plyn od 1. dubna začali platit v rublech. Brusel však členským zemím sdělil, že takový postup by byl v rozporu se sankcemi. To ale Kreml odmítá, podle něj navržený způsob plateb sankce neporušuje.

Schéma, které Moskva nyní při placení za plyn vyžaduje, počítá jako s prostředníkem s bankou Gazprombank, nad kterou má kontrolu Kreml. Zahraniční odběratelé tak musejí nejprve převést svá eura či dolary na zvláštní účet v Gazprombank a ta potom jménem daného odběratele za přijaté devizy nakoupí rubly. Nakoupenou ruskou měnu potom převede na jiný zvláštní účet, z kterého provádí platby za odebraný plyn.

Rakouská vláda ve středu uvedla, že dodávky zemního plynu z Ruska do Rakouska pokračují bez omezení a že nemá žádné poznatky, že by se na tom něco mělo změnit. Vídeň se ale zároveň snaží hledat alternativní zdroje.

FT s odkazem na italské činitele rovněž napsaly, že své možnosti nyní posuzuje italská společnost Eni. I ta patří k největším odběratelům ruského plynu v Evropě. Firma, za kterou stojí italská vláda, má na rozhodnutí čas do konce května, kdy je splatná další částka za odběr plynu od Gazpromu.

Mluvčí OMV agentuře Reuters řekl, že firma pracuje na řešení, které by nebylo v rozporu se sankcemi, ale odmítl specifikovat, zda to znamená využití účtů, jak napsaly FT. Eni se odmítla vyjádřit úplně.

Na platbu v rublech přistupují i další evropští odběratelé. Německá společnost Uniper oznámila, že bude převádět peníze za ruský plyn do ruské banky, nikoliv do banky evropské jako dosud.

