Generálním ředitelem státního podniku Povodí Odry se v stal Petr Birklen

Funkce generálního ředitele státního podniku Povodí Odry se od 1. března ujímá Petr Birklen. V sídle podniku v Ostravě ho do ní tento týden uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Dosavadní generální ředitel Jiří Tkáč skončil po vzájemné dohodě, Birklen poté vyhrál výběrové řízení.Podnik je správcem vodních toků a vodních děl v povodí Odry, tedy na území Moravskoslezského a částečně Olomouckého kraje.

Ministr řekl, že před novým ředitelem stojí tři základní úkoly. Prvním je obnova území po zářijové povodni, která bude trvat několik let. Výborný řekl, že i to byl důvod, proč ve funkci skončil Tkáč, který sám chtěl, aby u celé té obnovy od začátku byl nový generální ředitel.

"Klíčový druhý úkol je realizace a urychlení realizace protipovodňových opatření v rámci povodí Odry. Všichni víme, že kdyby některé části protipovodňových opatření byly realizovány v souladu s termíny, s kterými se původně počítalo, a teď nemám na mysli jenom vodní dílo Nové Heřminovy i další, tak by pravděpodobně škody z loňského září byly o něco menší," řekl Výborný.

Uvedl, že úkolem nového ředitele je udělat všechno pro naplnění harmonogramu přípravy vybudování vodního díla Nové Heřminovy. Připomněl, že územní rozhodnutí o přehradě napadla ekologická organizace Děti Země a bude o tom rozhodovat soud, žaloba ale nemá odkladný účinek. Ministr také řekl, že bylo osloveno všech 18 majitelů pozemků v katastru Nových Heřminov a pět z nich už se ozvalo, že jsou připraveni pozemky prodat.

"Úkolem nového pana ředitele bude příprava realizace všech dalších doprovodných protipovodňových opatření. V letošním roce na podzim by měla být zahájena výstavba protipovodňových opatření v obci Zátor. To je obec téměř čtyři kilometry dlouhá a je to dílo za bezmála jednu miliardu korun," řekl ministr. Dodal, že se současně připravují i další protipovodňová opatření.

"Jsem si vědom toho, že přebírám podnik v klíčové době. Bude skutečně velice důležité zaměřit se na zvládnutí zejména záležitostí, které se týkají odstranění povodňových škod, ale důraz kladu, a s tím jsem šel i do výběrového řízení, právě na kvalitní komunikaci v území, a to nejenom směrem k samosprávám, ale i k dalším aktérům v jednotlivých procesech," řekl Birklen.

Padesátiletý Birklen vystudoval obor Systematická biologie a ekologie se specializací na hydrobiologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dosud byl místopředsedou představenstva Regionální rozvojové agentury. V minulosti mimo jiné působil v dozorčí radě Povodí Odry, byl také ředitelem odboru na ministerstvu životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá vodním hospodářstvím především z pohledu ochrany vod, vodních ekosystémů a vodního režimu krajiny.

"Přicházím z jiného prostředí. Moje zázemí je primárně v oblasti ochrany životního prostředí," řekl Birklen s tím, že má velký zájem na zohlednění veškerých zájmů pro to, aby zůstala zachována kvalita vodních toků a obecně vod v povodí Odry.

