Generálním ředitelem státního podniku Povodí Moravy se stal David Fína

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Funkce generálního ředitele státního podniku Povodí Moravy se ujal David Fína. V sídle podniku v Brně ho do ní dnes uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Dosavadní generální ředitel Václav Gargulák odešel do důchodu, Fína vyhrál výběrové řízení, jmenován byl od 1. března.Státní podnik Povodí Moravy zajišťuje správu, provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy. Spravuje téměř 11 000 kilometrů vodních toků, přes 1100 kilometrů ochranných hrází, 30 významných nádrží, 137 malých vodních nádrží, 15 malých vodních elektráren, 13 plavebních komor a 175 jezů.

Ministr řekl, že před novým ředitelem stojí tři základní úkoly. Prvním je obnova území po zářijové povodni, která potrvá několik let. Výborný řekl, že i to byl důvod, proč ve funkci skončil Gargulák, který sám chtěl, aby u celé té obnovy od začátku byl nový generální ředitel. "Ta obnova v tuto chvíli už probíhá. Aktuálně se připravuje studie na horním toky řeky Moravy, která by měla reagovat na to, jakým způsobem ta povodeň probíhala," uvedl ministr.

Další úkolem je podle ministra otevřená komunikace se starosty obcí a budování opatření, která vodu v krajině naopak udrží kvůli opakujícím se obdobím sucha. V tomto bodě jde podle Výborného také o otázku zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Třetím úkolem je pak podle Výborného příprava těch nejvýznamnějších investičních akcí. Zmínil, že v pokročilé fázi je například budování vodního díla Vlachovice na Zlínsku.

"Mám v nové pozici tu výhodu, že v mnohém mohu navázat na práci, která tady byla započata, a to především právě v odstraňování povodňových škod po loňských povodních. Zářijové povodně zasáhly celé území povodí Moravy, škody na vodohospodářském majetku kolem tří miliard korun. Jedná se i povodňové škody z července loňského roku, které zasáhly výraznými srážkami Přerovsko," uvedl Fína.

Devětačtyřicetiletý Fína je absolventem oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na Vysokém učení technickém v Brně. V podniku Povodí Moravy působí od roku 1998, kde začínal na referentské pozici. Postupně se vypracoval až do pozice technicko-provozního ředitele, následně uspěl ve výběrovém řízení na generálního ředitele.

reklama