Geopark Český ráj má nově audio průvodce pro výlety, láká i do méně známých míst

Geopark Český ráj nově nabízí turistům pro výlety audio průvodce , který se dá stáhnout do mobilního telefonu přes aplikaci SmartGuide. Trasy vedou i méně známými místy Českého ráje. V tiskové zprávě o tom informovala ředitelka geoparku Blanka Nedvědická.

Geopark Český ráj jako jediný z devíti geoparků v Česku patří pro své geologické, přírodní, historické a kulturní hodnoty na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. S audio průvodcem a vyprávěním, a to nejen o geologických pozoruhodnostech, se mohou turisté vydat na okruhy od 11 do 23 kilometrů. "Audio průvodce zavede návštěvníky na vrch Káčov a do jeho okolí podél řeky Jizery, do Škodějova za mědí, za drahými kameny okolo Lomnice nad Popelkou, do údolí Plakánku a nemůže chybět Zlatý okruh Hruboskalskem," uvedla Nedvědická. Podle ní geopark připravuje další trasy, které bude do průvodce postupně doplňovat.

Autorem vyprávění je znalec Českého ráje a jeden ze zakladatelů Geoparku Český ráj Václav Ziegler. "Ačkoliv sám ve svém požehnaném věku nepoužívá chytrý telefon, osvojil si práci s redakčním systémem SmartGuide a své znalosti a know-how zdigitalizoval a předává dalším generacím," dodala ředitelka geoparku.

