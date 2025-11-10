Globální oteplování téměř jistě překročí 1,5 stupně, zaznělo na úvod COP30
Podobně nahlíží na stav klimatu také předseda konference COP30 a brazilský diplomat André Corrêa do Lago. "Buď se společně vědomě změníme, nebo nás změní tragédie," uvedl ve svém nedělním dopise vyjednavačům.
Výzvy k jednotnému postoji však komplikují Spojené státy. Ačkoliv je největším producentem uhlíkových emisí Čína, historicky vypustily do ovzduší více oxidu uhličitého USA, píše agentura AP. Trump v září na Valném shromáždění OSN označil změnu klimatu za největší podvod na světě. Předtím také rozhodl, že Spojené státy znovu odstoupí od pařížské dohody o klimatu. Poprvé se tak rozhodl ve svém prvním funkčním období, následující administrativa prezidenta Joea Bidena se ale k dohodě opět připojila.
Klimatické konference COP se konají už 30 let, ale teplota Země dál roste a extrémy počasí se zintenzivňují, připomínají agentury.
Podle Světové meteorologické organizace (WMO) bude letošní rok pravděpodobně druhým nebo třetím nejteplejším od průmyslové revoluce. Posledních 11 let (2015 až 2025) bylo nejteplejších od začátku měření před 176 lety, přičemž roky 2023, 2024 a 2025 byly třemi nejteplejšími z nich. Skleníkové plyny v atmosféře, zejména CO2, dosáhly v roce 2024 opět rekordu a v roce 2025 dále rostly, uvedla WMO ve zprávě pro konferenci COP30.
reklama