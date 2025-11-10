https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/globalni-oteplovani-temer-jiste-prekroci-1-5-stupne-zaznelo-na-uvod-cop30
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Globální oteplování téměř jistě překročí 1,5 stupně, zaznělo na úvod COP30

10.11.2025 19:42 | BELÉM (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Globální oteplení téměř jistě překročí 1,5 stupně Celsia, uvedl dnes podle agentury AFP předseda Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) Jim Skea na zahájení konference COP30. V brazilském městě Belém ležícím u ústí řeky Amazonky a na okraji deštného pralesa se do 21. listopadu koná setkání desítek tisíc politiků, diplomatů, vědců, ekologických aktivistů či zástupců domorodých obyvatel z asi 160 zemí světa. Chybí mezi nimi však vysocí představitelé Spojených států, protože administrativa prezidenta Donalda Trumpa se rozhodla na letošní ročník žádného neposlat.
 
"Nyní je téměř nevyhnutelné, že globální oteplení za krátkou dobu překročí 1,5 stupně Celsia, a stojí za tím zcela jasně nedostatečná opatření v ochraně klimatu v posledních letech a pokračující nárůst emisí skleníkových plynů," řekl Skea, který se na úvod konference připojil prostřednictvím videohovoru.

Podobně nahlíží na stav klimatu také předseda konference COP30 a brazilský diplomat André Corrêa do Lago. "Buď se společně vědomě změníme, nebo nás změní tragédie," uvedl ve svém nedělním dopise vyjednavačům.

Výzvy k jednotnému postoji však komplikují Spojené státy. Ačkoliv je největším producentem uhlíkových emisí Čína, historicky vypustily do ovzduší více oxidu uhličitého USA, píše agentura AP. Trump v září na Valném shromáždění OSN označil změnu klimatu za největší podvod na světě. Předtím také rozhodl, že Spojené státy znovu odstoupí od pařížské dohody o klimatu. Poprvé se tak rozhodl ve svém prvním funkčním období, následující administrativa prezidenta Joea Bidena se ale k dohodě opět připojila.

Klimatické konference COP se konají už 30 let, ale teplota Země dál roste a extrémy počasí se zintenzivňují, připomínají agentury.

Podle Světové meteorologické organizace (WMO) bude letošní rok pravděpodobně druhým nebo třetím nejteplejším od průmyslové revoluce. Posledních 11 let (2015 až 2025) bylo nejteplejších od začátku měření před 176 lety, přičemž roky 2023, 2024 a 2025 byly třemi nejteplejšími z nich. Skleníkové plyny v atmosféře, zejména CO2, dosáhly v roce 2024 opět rekordu a v roce 2025 dále rostly, uvedla WMO ve zprávě pro konferenci COP30.

Pražská EVVOluce

