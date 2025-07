Greenpeace: Výroba plastů ohrožuje zdraví milionů lidí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zdraví milionů lidí po celém světě ohrožuje výroba plastů. Více než 50 milionů lidí v 11 zkoumaných zemích žije v dosahu toxického znečištění z továren, které vyrábějí suroviny pro plast, vyplývá z nové zprávy Greenpeace International. Podobné riziko se ale týká i jiných zemí, kde podobné provozy existují včetně Česka, uvádí Greenpeace ČR.Zmíněné provozy vypouštějí do ovzduší nebezpečné látky jako těkavé organické sloučeniny (VOC), oxidy dusíku a síry nebo pevné částice. Ty jsou spojeny se zvýšeným výskytem rakoviny, onemocnění dýchacích cest a předčasnými úmrtími.

Mezi zkoumané země patřily například Spojené státy, Německo, Malajsie, Švýcarsko nebo Nizozemsko. Zpráva uvádí, že nejpostiženější byly Spojené státy s 13 miliony lidí v rizikové zóně, v Nizozemsku jde o čtvrtinu celé populace. Ekologičtí aktivisté upozorňují na to, že znečištění navíc často překračuje hranice států a zasahuje i sousední země.

V Česku se podobné provozy nachází třeba u Litvínova nebo v Kralupech nad Vltavou. Greenpeace uvádí, že pokud se výroba plastů razantně neomezí, přibude zón, o kterých jejich zpráva pojednává.

Podle Zprávy o životním prostředí ČR za rok 2023, kterou loni zveřejnilo ministerstvo životního prostředí, se kvalita ovzduší zlepšovala. Emise a úniky nebezpečných chemických látek do všech složek životního prostředí se také dlouhodobě snižují.

Greenpeace v návaznosti na svá zjištění vyzývá k přijetí Globální plastové úmluvy, která by stanovila jasný cíl snížit celosvětovou produkci plastů o alespoň 75 procent do roku 2040. Další kolo vyjednávání se uskuteční od úterý 5. do čtvrtka 14. srpna v Ženevě. Jednání se účastní i Česká republika.

"Tato zpráva ukazuje, že plast není jen problém odpadu. Je to naléhavý problém veřejného zdraví. Aby mohly fosilní a petrochemické firmy dál vyrábět zbytečný plast, jsou lidé vystavováni toxickému znečištění. Pokud Globální plastová úmluva neomezí samotnou výrobu, plastová krize se bude dál zhoršovat," uvedl Graham Forbes, vedoucí globální kampaně za omezení plastů z Greenpeace USA.

Více než 51 milionů lidí v 11 zkoumaných zemích žije do deseti kilometrů od petrochemických zařízení spojených s výrobou plastů, 16 milionů lidí žije do pěti kilometrů. Ve všech zkoumaných zemích se obytné oblasti nacházejí do deseti kilometrů od těchto závodů.

reklama