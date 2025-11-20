https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/guterres-vyzval-delegace-na-cop30-k-ambicioznim-kompromisum-a-udrzeni-narustu-teplot-do-1-5-stupne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Guterres vyzval delegace na COP30 k "ambiciózním kompromisům" a udržení nárůstu teplot do 1,5 stupně

20.11.2025 19:54 | BELÉM (ČTK)
Foto | UNclimatechange / Flickr
Generální tajemník OSN António Guterres dnes vyzval státy, které se účastní klimatické konference COP30, aby dosáhly ambiciózních kompromisů. Vyjednavači musí projevit vůli a flexibilitu při jednání o konečném stanovisku konference, řekl na tiskové konferenci Guterres. Podle něj je nutné dosáhnout takových výsledků, které umožní v budoucnosti udržet nárůst teplot do 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou. Oficiálně konference COP30 končí v pátek.
 
"Silně vyzývám všechny delegace, aby projevily vůli a flexibilitu s cílem dosáhnout výsledků, které ochrání lidstvo a udrží cíl 1,5 stupně při životě," uvedl Guterres. Státy vyzval, aby přijaly "ambiciózní kompromisy". Řekl také, že svět se dívá na průběh klimatické konference OSN; platí to hlavně pro lidi, kteří již dnes pociťují neblahé důsledky klimatických změn.

Dokument z konference v Belému by podle Guterrese měl obsahovat konkrétní závazky k financování adaptačních opatření v chudších zemích či věrohodné cíle ohledně snižování emisí. "Žádná z delegací neodjede z Belému se vším, co chtěla, ale každá delegace má povinnost dosáhnout vyrovnané dohody," uvedl šéf světové organizace.

Guterres vyzval ke ztrojnásobení finančních prostředků na adaptační opatření v chudších zemí do roku 2030. Vyzval také k rychlejšímu a zásadnějšímu snižování emisi. Návrhy obsažené v předložených národní plánech jsou podle generálního tajemníka OSN nedostatečné. "I pokud budou plně dodržené (plány snížení emisí), tak se stále nacházíme na cestě k oteplení nad dva stupně. A to je pro mnohé rozsudkem smrti," prohlásil. Znovu také vyzval ke "spořádanému odklonu od fosilních paliv", na čemž se shodly země na klimatické konferenci COP28 v Dubaji v roce 2023..

"Čekáme na vás," odvětil Guterres na dotaz BBC, co by vzkázal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Spojené státy, podobně jako Barma, Afghánistán či San Marino, letos nevyslaly na COP30 svou oficiální delegaci.

Méně než dva dny před oficiálním koncem COP30 Guterres odmítá připustit, že by jednání selhala. V minulých letech se ve snaze dosáhnout shody ohledně závěrečného dokumentu klimatické konference protáhly nad rámec oficiálního programu.

Pražská EVVOluce

