Guterres vyzval delegace na COP30 k "ambiciózním kompromisům" a udržení nárůstu teplot do 1,5 stupně
Dokument z konference v Belému by podle Guterrese měl obsahovat konkrétní závazky k financování adaptačních opatření v chudších zemích či věrohodné cíle ohledně snižování emisí. "Žádná z delegací neodjede z Belému se vším, co chtěla, ale každá delegace má povinnost dosáhnout vyrovnané dohody," uvedl šéf světové organizace.
Guterres vyzval ke ztrojnásobení finančních prostředků na adaptační opatření v chudších zemí do roku 2030. Vyzval také k rychlejšímu a zásadnějšímu snižování emisi. Návrhy obsažené v předložených národní plánech jsou podle generálního tajemníka OSN nedostatečné. "I pokud budou plně dodržené (plány snížení emisí), tak se stále nacházíme na cestě k oteplení nad dva stupně. A to je pro mnohé rozsudkem smrti," prohlásil. Znovu také vyzval ke "spořádanému odklonu od fosilních paliv", na čemž se shodly země na klimatické konferenci COP28 v Dubaji v roce 2023..
"Čekáme na vás," odvětil Guterres na dotaz BBC, co by vzkázal americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Spojené státy, podobně jako Barma, Afghánistán či San Marino, letos nevyslaly na COP30 svou oficiální delegaci.
Méně než dva dny před oficiálním koncem COP30 Guterres odmítá připustit, že by jednání selhala. V minulých letech se ve snaze dosáhnout shody ohledně závěrečného dokumentu klimatické konference protáhly nad rámec oficiálního programu.
