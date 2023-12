Guterres vyzval státy COP28, aby se dohodly na postupném konci fosilních paliv

Pavel Hanzl 11.12.2023 19:48 Reaguje na Miroslav Vinkler

Nebojte, u Hanzlů je pohodička, tam se totiž ví, jak to probíhalo v minulosti, jak to probíhá dnes a tak se dá velmi dobře předpovědět, jak to probíhat bude i v budocnosti. A překvapení může být jen příjemné.

Odpovědět