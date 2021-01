Hadi v polévce mladého odchytávače v Hongkongu nekončí

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Andy Mitchell / Flickr.com Začátkem prosince se o něm psalo, když se mu podařilo ve vesnici ve venkovské části Hongkongu odchytit třímetrovou krajtu tmavou.

V Hongkongu žijí různí hadi - od jedovaté kobry královské až po větší druhy, jako je krajta tmavá. Pokaždé, když někdo uvidí, jak se některý z těchto živočichů nebezpečně přibližuje obydleným místům, nebo se dokonce plazí do domu, pouští se Ken Lee do práce. Ale na rozdíl od odchytávačů hadů, jejichž úlovky obvykle končí v polévce v hadích restauracích, on odchycené plazy neprodává, píše agentura AP.

Lee je představitelem nové generace odchytávačů hadů, která usiluje o jejich vypouštění zpět do přírody. "Někdy se stává, že lidé hada chytí ještě dříve, než dorazím, a bohužel ho občas zabijí nebo smrtelně zraní," říká 31letý muž, který je mezi odchytávači hadů v Hongkongu jedním z nejmladších. Podobně jako mnoho jeho kolegů ve městě jde o samouka. Hady se začal zabývat v 17 letech, kdy pracoval jako pomocník v obchodě s nimi. Tato zkušenost ho přiměla k tomu, aby se dozvěděl více o druhové rozmanitosti a biologii, a nakonec šel studovat na univerzitu na Tchaj-wan.

Lee k odchytu hadů používá různorodé pomůcky - pevné rukavice, tyče, háky, svítilnu a pytle. Někdy mu ovšem postačí holé ruce.

Začátkem prosince se o něm psalo, když se mu podařilo ve vesnici ve venkovské části Hongkongu odchytit třímetrovou krajtu tmavou. O nějaký čas později ho také zavolali do výškové budovy, do níž vniknul chřestýšovec Stejnegerův, běžně se vyskytující jedovatý had zelené barvy, jehož kousnutí způsobuje velmi bolestivé zranění a nepříjemné otoky.

Odchycené hady Lee posílá do Zoologické a botanické zahrady bratří Kadoorieových sloužící jako záchranná stanice pro volně žijící zvířata. Po veterinární prohlídce je většina hadů vypuštěna zpět do místní přírody.

Lee v současnosti působí jako odborný pracovník výzkumu na čtyřech hongkongských univerzitách a pracuje jako dobrovolník v Hongkongské společnosti pro herpetologii, nevládní organizaci zabývající se výzkumem obojživelníků a plazů.

Ačkoliv v Hongkongu stále přetrvává dost oblastí pokrytých vegetací, které slouží jako přirozené prostředí pro hady, Liz Roseová-Jeffreysová z oddělení pro ochranu živočichů zmíněné zoologické zahrady se obává, že rozvoj města může pro některé druhy plazů znamenat ohrožení. "Myslím, že tu jde o vzájemný respekt. Jsou našimi sousedy, kteří tu žijí mnohem déle než my a myslím si, že je naší povinností se k přírodě chovat s respektem," zdůraznila. "Hadi tvoří důležitou součást našeho ekosystému, takže pokud je vyhubíme, narušíme rovnováhu vznikající po dlouhá léta," dodala.

