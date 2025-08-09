https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/hasici-likviduji-pozar-skladky-v-chrastu-na-pribramsku-vyhlasili-druhy-stupen
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Hasiči likvidují požár skládky v Chrástu na Příbramsku, vyhlásili druhý stupeň

9.8.2025 20:58 | Chrást (Příbramsko) (ČTK)
Ilustrační foto
Zdroj | Depositphotos
Hasiči likvidují požár skládky v Chrástu na Příbramsku. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných. Oheň zachvátil plochu zhruba 50 krát 100 metrů, nikdo nebyl zraněn. Hašení potrvá delší dobu, minimálně do rána, řekl ČTK mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
 
Událost byla hlášena po 14:00. K požáru vyjelo 12 jednotek, zasahuje u něj kolem 60 hasičů. "Je to bez zranění. Jedná se pouze o požár odpadu," uvedl mluvčí.

Kolem 20:00 hasiči stále pokračovali v hašení hromady odpadů, rozebírali ji pomocí nakladače. Nadále platil druhý poplachový stupeň. Velitel zásahu si na místo povolal pásové rypadlo ze záchranného útvaru Jihlava. "Máme tři ohniska a čekáme na záchranný útvar, aby nám to rozhrabal. Jak odpad prohořívá i dovnitř, tak je potřeba ho rozhrabat a dohasit," uvedl Pěnička.

Podotkl, že požáry skládek trvají vždy na delší dobu. "Počítám, že zásah potrvá minimálně do rána," odhadl mluvčí. Vzhledem k tomu, že hoří odpad, škoda nebude zřejmě žádná. Příčinu požáru budou vyšetřovatelé teprve zjišťovat.

