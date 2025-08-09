Hasiči likvidují požár skládky v Chrástu na Příbramsku, vyhlásili druhý stupeň
9.8.2025 20:58 | Chrást (Příbramsko) (ČTK)
Kolem 20:00 hasiči stále pokračovali v hašení hromady odpadů, rozebírali ji pomocí nakladače. Nadále platil druhý poplachový stupeň. Velitel zásahu si na místo povolal pásové rypadlo ze záchranného útvaru Jihlava. "Máme tři ohniska a čekáme na záchranný útvar, aby nám to rozhrabal. Jak odpad prohořívá i dovnitř, tak je potřeba ho rozhrabat a dohasit," uvedl Pěnička.
Podotkl, že požáry skládek trvají vždy na delší dobu. "Počítám, že zásah potrvá minimálně do rána," odhadl mluvčí. Vzhledem k tomu, že hoří odpad, škoda nebude zřejmě žádná. Příčinu požáru budou vyšetřovatelé teprve zjišťovat.
