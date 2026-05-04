Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Dnes pomáhalo 8 vrtulníků

4.5.2026 18:55 | JETŘICHOVICE (ČTK)
Ilustrační foto
Stovky hasičů třetí den bojují s požárem v národním parku České Švýcarsko. Česko požádalo o pomoc ostatní země Evropské unie, Slovensko vyslalo hasiče i vrtulníky. Dnes večer se podařilo požár lokalizovat. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude, plocha požářiště klesla z původních 100 hektarů na asi 20 hektarů. V pořadu Interview ČT24 to řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.
 
"V 18:25 jsme vyhlásili lokalizaci požáru. Jsme si jisti, že se požár nešíří a šířit nebude," prohlásil. I kdyby se povětrnostní podmínky v oblasti zhoršily, hasiči jsou podle něj přesvědčeni, že mají požár ve vymezeném území pod kontrolou. Doufají, že v současném suchém a horkém počasí jim v úterý pomohou dešťové přeháňky, byť srážek asi nebude moc.

Vlček předpokládá, že hasiči svůj zásah ukončí do konce tohoto týdne, poté místo předají i s některými doporučeními správě národního parku.

Oheň poničil výsadbu a oplocení i turistickou infrastrukturu u Chřibské na Děčínsku. Hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022. Tehdy ale požár zasáhl 1000 hektarů, teď asi 100 hektarů.

S požárem bojují stovky hasičů s potřebnou technikou z několika krajů, dnes jich bylo přes 500. Museli natáhnout kilometry hadic, aby se dostali k ohniskům. Situaci navíc komplikuje vítr. S hašením pomáhá ze vzduchu osm vrtulníků s tzv. bambi vaky pro shozy vody. "Během nasazení vrtulníků bylo učiněno více jak 720 shozů vody z vrtulníků," řekl ministr Metnar.

Česká republika v neděli večer v souvislosti s požárem v Českém Švýcarsku aktivovala Mechanismus civilní ochrany EU. ČTK to sdělila mluvčí Evropské komise Eva Hrnčířová. Mechanismus slouží k zajištění pomoci v případě mimořádných událostí či katastrof, jež přesahují schopnosti postižené země. Unijní krizové centrum následně ihned začalo koordinovat pomoc s ostatními zeměmi. Jako první zareagovalo Slovensko, které vyslalo do České republiky hasiče a poskytlo dva armádní vrtulníky na pomoc při likvidaci požáru.

Zápach ze spáleniště je cítit až u obytných domů v Chřibské. Obyvatelé města jsou na občasné menší požáry v národním parku podle starosty Jana Machače (nez.) zvyklí, tentokrát byl ale oheň blízko. Hrozila podle něj evakuace domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské. Starosta však stejně jako další obyvatelé Chřibské věří, že se hasičům podaří dostat požár v komplikovaném terénu pod kontrolu.

Složitost nynějšího zásahu v Českém Švýcarsku je podle mluvčího správy národního parku Tomáše Salova podobná jako při větším požáru před čtyřmi lety. "Pokud se týká svažitosti, komplikovanosti a skalnatosti terénu, tak je to do určité míry podobné. Podobné je i to, že požár propukl nedaleko veřejné komunikace," uvedl. Oheň poničil novou výsadbu a její oplocení, škody budou podle správy parku také na turistické infrastruktuře.

Stejně jako v roce 2022 bude podle něj pravděpodobně příčinou vzniku požáru člověk. "Zahoření od blesku můžeme vyloučit, v posledním období žádná bouřka nebyla, takže si můžeme být téměř jisti, že oheň vznikl zapřičiněním člověka, ale neznáme okolnosti vzniku, zda to bylo odhození nedopalku, táborový ohýnek, nebo převržený vařič," uvedl mluvčí.

Kvůli suchu se nyní objevují lesní požáry na více místech v zemi. Ministři životního prostředí Igor Červený (Motoristé) a vnitra Lubomír Metnar (ANO) proto vyzvali obyvatele, aby nerozdělávali ohně ve volné přírodě. Až do středy platí pro většinu republiky výstraha hydrometeorologů před zvýšeným nebezpečím požárů.

Ministr životního prostředí Červený čeká zlepšení situace vzhledem k očekávanému dešti. V úterý se vydá na místo a poté chce začít připravovat plán k řešení škod. Až budou ohniska požáru uhašená, chce Červený také vytvořit pracovní skupinu k ochraně lesů před požáry.

Ministři životního prostředí a vnitra dnes uvedli, že by lidé kvůli vyššímu riziku lesních požárů neměli rozdělávat ohně ve volné přírodě. Vyzvali také lidi, aby nelétali s drony nad zasaženým územím, protože to může narušovat hašení pomocí vrtulníků.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
